Apple’s AirPods staan erom bekend dat ze eenvoudig te koppelen zijn met je apparaten en dat ze snel kunnen overschakelen als je een ander apparaat gebruikt. Omdat Apple ook de fabrikant is van Beats-producten, hadden we deze functies ook verwacht toen de Beats Studio Buds werden uitgebracht. Helaas ontbraken ze, maar met de nieuwe firmware-update is dat probleem en meer opgelost.



Beats Studio Buds firmware-update met AirPods-functies

In onze review van Beats Studio Buds schreven we dat het jammer is dat deze oordoppen niet dezelfde basisfuncties ondersteunt als gewone AirPods. We hadden niet verwacht dat Apple dit nog zou toevoegen. Er zit immers geen H1- of W1-chip in zoals in AirPods. Daarom is de firmware-update een aangename verrassing voor eigenaren van de Beats-doppen.

Je kunt na het installeren van de update sneller schakelen tussen je apparaten. Er is nu ondersteuning voor iCloud-synchronisatie, net als bij het koppelen van AirPods. Heb je je oordoppen bijvoorbeeld met je iPhone verbonden, dan hoef je ze later niet apart te koppelen aan je andere Apple-apparaten.

Een andere welkome functie is het snel bekijken van de batterijstatus van zowel het oplaaddoosje als de oortjes. Eindelijk is het mogelijk om je doosje open te klappen naast je iPhone en een pop-up te zien met deze informatie. Ook nieuw is de functie om de multifunctionele knoppen op de oortjes zelf te configureren. Dit doe je in de Instellingen-app op je iPhone.

Firmware-update installeren op Beats Studio Buds

De update in kwestie is versienummer 10M359. Je kunt de Beats Studio Buds net als AirPods updaten. Het gaat automatisch, maar in onze tip leggen we uit hoe je het kunt forceren. Op Android-apparaten kun je de Beats-app gebruiken om de firmwareversie te controleren.

Met deze update zijn de Beats Studio Buds een stuk aantrekkelijker geworden. We vonden het ontbreken van deze basisfuncties een minpunt en met deze update worden de oortjes alleen maar beter. Overweeg jij de Beats Studio Buds te kopen?

