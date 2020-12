Al in februari 2019 schreven we dat Apple bezig was met het ontwerpen van eigen modemchips onder leiding van Johny Srouji, maar Bloomberg meldt nu dat de volgende stap gezet is. De chipbaas heeft in een interne meeting met Apple-werknemers laten weten dat Apple begonnen is met de bouw van een eigen modemchip. Sinds dit jaar gebruikt Apple een 5G-chip van Qualcomm in de iPhone, maar over een aantal jaren vinden we Apple’s eigen modems in de iPhone.



‘Apple start met maken eigen modemchip’

Jarenlang gebruikte Apple chips van Intel voor de mobiele verbindingen van onder andere de iPhone. Er waren destijds ook plannen om een 5G-modem van Intel te gebruiken voor de iPhone, maar door problemen is dat niet gelukt. Intel stopte met de verdere ontwikkeling. Uiteindelijk nam Apple de modemtak van Intel over, wat zorgt voor een flinke boost in de ontwikkeling van een eigen modemchip.

Bekijk ook Apple's overname van Intel-modemtak afgerond Intel laat in een persbericht weten dat de overname van de modemtak afgerond is. Eerder dit jaar kondigde Apple in een persbericht aan dat ze de meerderheid van de smartphone modem-activiteiten van Intel hebben overgenomen.

In de meeting liet Srouji aan het personeel weten dat de overname in 2019 ervoor zorgde dat er een team van hardware- en softwarebouwers samengesteld kon worden die verantwoordelijk is voor de aankomende Apple-modemchip. Deze chip is verantwoordelijk voor alle draadloze mobiele verbindingen. Het is nog onduidelijk wanneer Apple de eigen modemchips gaat gebruiken en welk apparaat als eerste aan de beurt is. Na het conflict met Qualcomm sloot Apple een overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat Apple zes jaar lang royaltybedragen betaalt. Zelfs als Apple geen chips van Qualcomm meer gebruikt, moet Apple hiervoor betalen. Volgens geruchten van een jaar geleden zou Apple in 2022 eigen 5G-modems willen gebruiken.

Johny Srouji heeft tijdens de meeting niet laten weten wat de voordelen van de chip zijn, maar als we af moeten gaan op Apple’s eerdere eigen ontwikkelde chips belooft het veel goeds. De meest recente M1-chip voor de Mac (ter vervanging van Intel-chips), zorgt voor aanzienlijk betere prestaties en een veel langere accuduur. Dat zou ook zomaar het geval kunnen zijn bij Apple’s eigen modemchip. De huidige 5G Qualcomm-chip in de 2020 iPhones zorgt voor een kortere accuduur bij het gebruik van 5G, waardoor Apple genoodzaakt was om een 5G Smart Data Mode te introduceren.