Al jarenlang gaan er geruchten over een eigen 5G-modem van Apple, om minder afhankelijk van Qualcomm te zijn. Maar Apple zou nog een stap verder willen gaan, met een gecombineerde chip voor alle draadloze functies (wifi, Bluetooth en 5G). Daarmee zou Apple ook minder afhankelijk worden van Broadcom. Om de overgang geleidelijk te laten verlopen zou Apple nu bezig zijn met alleen een chip voor wifi. Volgens Ming-Chi Kuo heeft Apple dit project tijdelijk stopgezet om voorrang te kunnen geven aan andere chips.



Dit betekent dat Broadcom voorlopig gewoon de wifi-chips zal blijven leveren, in ieder geval voor de iPhone 15 -modellen die in september worden verwacht. De chip voor wifi en Bluetooth is nu nog gescheiden van de 5G-modemchip die Apple ook in eigen huis wil ontwikkelen. Apple is al langere tijd bezig om minder afhankelijk te worden van eigen partijen, door essentiële onderdelen in eigen huis te ontwikkelen. Een gecombineerde chip voor alle draadloze technologieën zal er nu voorlopig ook niet komen, aangezien dit nog complexer is.

Volgens Kuo is nu alle aandacht gericht op de geavanceerde 3-nanometer chips voor toekomstige iPhones en andere apparaten. Daardoor is er te weinig ontwikkelcapaciteit voor de draadloze chips, waardoor ze vertraging oplopen. Kuo denkt ook dat het riskant zal zijn als Apple binnen twee of drie jaar wil overstappen op de eigen wifi-chips, mede omdat de nieuwe standaarden wifi 6E en wifi 7 in opkomst zijn. Apple wil dit gebruiken in toestellen, maar is dan wel voorlopig afhankelijk van Broadcom.

Voor gebruikers verandert er voorlopig niets. Of Apple de chips nu in eigen huis ontwikkelt of bij Broadcom inkoopt: er zullen niet zoveel nieuwe functies aan gekoppeld zijn.