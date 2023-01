Diensten-topman Peter Stern vertrekt bij Apple en dat is meteen aanleiding voor een reorganisatie in drie verschillende afdelingen. Stern werd gezien als beoogd opvolger van Eddy Cue.

Peter Stern vertrekt bij Apple

Eddy Cue kan met z’n 58 jaar nog wel een tijdje mee bij Apple, maar zijn opvolger stond al in de startblokken. Peter Stern kwam in 2016 in dienst bij Apple, na meerdere rollen bij Time Warner Cable. Sindsdien is hij hét gezicht geworden van het succesvolle Diensten-team, waarbij hij nauw samenwerkte met Eddy Cue. Maar aan alles komt een einde, zo ook aan het dienstverband van Stern. Hij heeft aangegeven eind deze maand te vertrekken om “meer tijd aan de Oostkust” van de VS door te brengen. Na zijn vertrek zal het Diensten-team worden opgesplitst in drie aparte divisies.



Het wordt een behoorlijke reorganisatie, als we de twee anonieme bronnen van Business Insider mogen geloven. Eén team komt onder leiding van Oliver Schusser, die momenteel de baas is van Apple Music . Hij zit al sinds 2004 bij Apple en hielp onder andere bij de uitrol van iTunes buiten de Verenigde Staten. Mogelijk is Schusser nu de aangewezen persoon om Cue ooit op te volgen. Daarnaast krijgen Todd Teresi (nu VP Advertising) en Robert Kondrk ( Apple Product Services en Design) een prominentere rol.



In maart 2019 stond Peter Stern nog op het podium tijdens het voorjaarsevent, om de komst van de nieuwe Apple TV-app aan te kondigen.

Stern heeft zijn vertrek nog niet extern bekendgemaakt en Apple heeft het ook nog niet bevestigd. Met het vertrek raakt Apple een ervaren medewerker kwijt, die de afgelopen jaren zorgde voor succesvolle releases van diensten als Apple Arcade, Apple TV+, Apple Books, Fitness+ en de Apple Card. De man zou bovendien erg professioneel en vriendelijk zijn. Dankzij Stern’s inspanningen is de Diensten-divisie van Apple elk kwartaal met dubbele cijfers gegroeid. Dit was een bewuste strategie om minder afhankelijk te zijn van de iPhone-verkoop, dat sterk van seizoenen afhankelijk is. Volgens cijfers uit oktober heeft Apple nu meer dan 900 miljoen klanten die voor een vaste inkomstenstroom uit abonnementen zorgen.