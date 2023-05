Heel veel onderdelen in je iPhone worden in China geproduceerd. Van cameralenzen tot de chip en de fabricage van de iPhone zelf: heel veel zaken worden in China uitgevoerd. Apple zoekt steeds vaker naar manieren om de productie te verplaatsen. Zo worden sinds enige tijd ook steeds meer iPhones in India gemaakt. Maar Apple wil zich ook meer inzetten in het stimuleren van de economie in de VS en daarom is Apple in 2021 begonnen met een plan om $430 miljard te investeren in de lokale economie in de komende vijf jaar. Deze nieuwe miljardendeal met Broadcom is daar een onderdeel van.



Apple sluit miljardendeal met Broadcom

In het persbericht laat Apple weten dat het gaat om een langlopende deal. Broadcom is een Amerikaans bedrijf dat onder andere modems voor Apple-producten maakt. Dankzij deze deal gaat Broadcom de komende jaren voor Apple onderdelen voor 5G-radiofrequenties maken. Het gaat ook om zogenaamde FBAR filters, die allemaal ontworpen en geproduceerd worden in fabrieken in Fort Collins in Colorado in de VS.

Apple zegt dat er nu al 1100 banen mogelijk zijn dankzij deze productie in Colorado en dat deze samenwerking ervoor zorgt dat er nog meer geïnvesteerd kan worden. 5G-technologie is volgens Apple de toekomst en er worden tientallen miljoenen gebruikt om deze markt in de VS te laten groeien. Tegelijkertijd is Apple ook nog steeds bezig met het ontwikkelen van een eigen iPhone-modem en onderdelen voor Bluetooth en wifi. Momenteel gebruikt Apple in de iPhones modems gemaakt door Qualcomm, maar Broadcom zou een belangrijke rol kunnen spelen in het fabriceren van de eigen Apple-modem. Apple’s eerste eigen 5G-modem zou pas op z’n vroegst volgend jaar komen.

Eind vorig jaar kondigde TSMC, een partner van Apple in het fabriceren van onderdelen zoals de A-serie chips, aan dat er een nieuwe fabriek in Texas geopend gaat worden. Daar gaat het bedrijf op den duur een fractie van de Apple-chips produceren. Tim Cook was bij deze aankondiging aanwezig, evenals President Joe Biden.

