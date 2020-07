Opinie: ‘Apple moet een desktopmodus voor de iPad maken’

macOS op een iPad? Nee, bedankt

Binnenkort draaien Macs op Apple Silicon, dezelfde processors die je ook in de iPhones en iPads vindt. Dat biedt allerlei nieuwe mogelijkheden. Zo kun je straks iPhone-apps op de Mac installeren. Het heeft ook geleid tot nieuwe speculaties: Apple zou ook het omgekeerde van plan zijn: Mac-apps laten draaien op een iPhone. In een tweet meldt geruchtenlekker Mauri QHD dat Apple bezig is met een soort Linda/Dex-prototypes. “The software work on it is insane”, voegt hij eraan toe. Eerder meldde hij ook al dat Apple prototypes van de iPad heeft waarop zowel iPadOS als macOS draait.



Wat hiermee wordt bedoeld is Samsung DeX, waarbij je je Galaxy-smartphone op een extern scherm of een tv aansluit en dan een volledige desktopervaring krijgt. Android-apps worden daarbij aangepast voor het grotere scherm. Apple zou bezig zijn om een DeX-achtige oplossing voor de iPhone te maken. Je sluit dan een iPhone op een extern scherm aan en je hebt een volledige werkplek met muis, toetsenbord en beeldscherm.

Linda verwijst naar een prototype laptop-huls van Razer, waar je de smartphone in legt. Dit is tot nu toe geen succes geweest, omdat maar mensen bereid zijn om een lege laptop-huls te kopen.

Apple heeft overigens al een patent voor een dergelijk Linda-achtige oplossing. Daarbij kun je de iPad in de trackpad-behuizing van de MacBook steken.

Straks is alles ARM-gebaseerd

Voorheen was dit allemaal moeilijk te realiseren, omdat Macs voorzien waren van Intel-processoren. Maar als alles straks ARM-gebaseerd is, komt het wél binnen handbereik. Alleen zou ik het dan liever zien in combinatie met een iPad.

De iPad gaat in iPadOS meer op de Mac lijken. Er komen zijbalken, zoals je van Mac-apps gewend bent in bijna alle apps waarin je dingen moet organiseren. En er komen toolbars en drop down-menu’s, bijvoorbeeld in de Foto’s en Agenda-app.

Wat mij tegenhoudt om op de iPad als belangrijkste (of enige?) computer over te stappen, is dat er op de Mac nog net wat meer mogelijkheden zitten voor productiviteit. Maar nu er muis- en trackpad-ondersteuning is toegevoegd, zit ik er toch weer opnieuw naar te kijken. Nu loop ik elke dag met een MacBook heen en weer naar kantoor. Dat zou ook een iPad kunnen zijn. Ik sluit de iPad aan op het externe scherm, muis en toetsenbord liggen al voor me klaar en ik kan gaan werken alsof het een desktopcomputer is. De iPad Pro is daarvoor krachtig genoeg.

Eén apparaat biedt talloze voordelen. Het scheelt geld en je bestanden staan altijd op hetzelfde apparaat. Voorheen gebruikte ik een MacBook en een iMac naast elkaar en hoewel ik mijn 2TB iCloud-opslag (gezinsbundel) riant gebruik, is het toch lastig dat je alles op het ene apparaat op kantoor moet afsluiten om thuis op een ander apparaat verder te kunnen werken.

Speciale desktopmodus of verbeteringen in iPadOS?

De vraag is alleen hoe Apple dat precies moet oplossen. Daarover zijn de meningen op de iCulture-redactie verdeeld. Ik zou graag een speciale desktopmodus voor de iPad willen zien, waarbij de interface van apps zich aanpast aan de bediening met muis in plaats van aanraking. iCulture-redacteur Benjamin ziet echter meer mogelijkheden in het verbeteren van iPadOS zelf en het uitbreiden van de functies om het meer desktop-geschikt te maken. Een aparte desktopmodus bij aansluiten op een extern scherm is wat hem betreft niet nodig. Als Apple iPadOS verder ontwikkelt tot een universeel bruikbare computer is het helemaal niet meer nodig om te switchen.

Ik wil helemaal geen macOS op een iPad, maar mocht Apple dit ooit toch van plan zijn, dan zou het er zo uit kunnen zien:

macOS Big Sur on iPad built in SwiftUI 🤯 pic.twitter.com/OWhDGvGQEN — Jordan Singer (@jsngr) July 2, 2020

Apple verkoopt liever meerdere apparaten

Verder speelt er nog een ander praktisch punt. Voor mij als consument zou het wel handig zijn als ik voortaan aan een iPad Pro genoeg heb. Dat scheelt me weer de aanschaf van een aparte MacBook. Maar de aandeelhouders van Apple hebben natuurlijk liever dat ik zoveel mogelijk losse apparaten koop: een iPhone, iPad, MacBook en dan ook nog een hele reeks accessoires zoals AirPods en een Apple Watch.

En dan speelt er nog iets anders. Niet alleen Samsung DeX is op dit punt een voorloper geweest, eigenlijk heeft Microsoft iets soortgelijks ook al gedaan met de Surface: een hybride van tablet en laptop. Microsoft’s aanpak is wel iets anders. Het is niet direct bedoeld om er een extern scherm op aan te sluiten, al kan het wél. Maar dat geldt ook voor een MacBook.

Zie jij het zitten om de iPad als enige computer te gebruiken, als het apparaat zich wat meer als een desktop gaat gedragen?