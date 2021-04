iPhone-supercyclus is nog niet voorbij

Wedbust-analist Daniel Ives is niet zo’n heel bekende naam als het om Apple-voorspellingen gaat. Toch zuigt hij de informatie niet zomaar uit zijn duim: Ives heeft gecheckt in de toeleveringsketen van Apple en merkte dat fabrikanten zich voorbereiden op een drukkere periode dan ooit. Apple wil meer stuks produceren van de iPhone 13 dan aanvankelijk voor de iPhone 12 was gepland. “Volgens ons zit Apple nog midden in de grootste productcyclus ooit, met iMacs, iPads, AirPods, Apple Watch en natuurlijk de supercyclus van de iPhone 12, die dit najaar zal worden opgevolgd door de iPhone 13.”



100 miljoen stuks bij aankondiging

Volgens Ives stuurt Apple aan op een aanvankelijke productie van 100 miljoen stuks voor de iPhone 13 -serie, terwijl dat bij de iPhone 12 nog 80 miljoen stuks was. Dit zou wijzen op een toegenomen vertrouwen in Cook & Co., denkt Ives. Mensen blijken enorm de neiging te hebben om te upgraden, waarbij 5G de drijvende factor is, ook al heb je er momenteel nog niet zoveel aan. Volgens de analist gaat deze productcyclus nog wel tot in 2022 door. Ook zal Apple profiteren van het heropenen van de maatschappij zodra de vaccinaties achter de rug zijn. Apple profiteerde al sterk van de pandemie door thuiswerken, waardoor de verkoop van iPads en Macs flink in de lift zat. Ook gaven consumenten meer uit aan Apple-producten omdat ze hun geld niet meer in vakanties, horeca en ander vermaak staken en daardoor meer te besteden hadden.

Meer behoefte aan iPhones

Als mensen weer vaker de straat op kunnen, krijgen ze wellicht behoefte aan een nieuwe iPhone die met 5G werkt. de verkoop van de iPhone 13 kan ook profiteren van de verdere uitrol van 5G, vooral als er snellere mmWave 5G aan komt.

Kleine prijsverhoging voor iPad Pro

De Wedbust-analist heeft ook iets te zeggen over de iPad Pro, die vermoedelijk morgen wordt aangekondigd. Ives denkt dat Apple een kleine prijsverhoging doorvoert vergeleken met de huidige modellen. Dit zou te maken kunnen hebben met vernieuwingen zoals een mini LED-scherm. De huidige 11-inch iPad Pro ligt voor een adviesprijs van €898,50 in de winkel terwijl je voor het grote model bij Apple €1.118,50 betaalt. Wie slim is shopt met gemak een betere deal. Of de prijs erg gaat stijgen weten we snel genoeg: dinsdagavond is het Spring Loaded-event en we verwachten dat daarin veel tijd is ingeruimd voor de iPad Pro. Daarnaast zou Apple de kleurige iMac willen onthullen en misschien krijgen we eindelijk eens de AirTag te zien.