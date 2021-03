In de Podcasts-app van Apple kun je je vanaf iOS 14.5 niet langer abonneren op podcasts, maar je kunt ze wel volgen. Mogelijk is het een eerste stap naar betaalde podcasts bij Apple.

Geen abonneren meer, maar volgen

Apple gaat in de Podcasts-app een andere term gebruiken om je op podcasts te abonneren. Vanaf iOS 14.5 wordt de term ‘Volg’ gebruikt. Dit is waarschijnlijk gedaan omdat minder ervaren gebruikers de term ‘abonneren’ in verband brengen met betaalde content. Podcasts zijn over het algemeen gratis te beluisteren. Ook bij het ontdekken van nieuwe podcasts is er iets veranderd: de grote knop ‘Abonneren’ is vervangen door ‘Nieuwste aflevering’.



In de huidige iOS 14.5 beta zijn de veranderingen al te zien. Tik je op de drie puntjes bij het bekijken van een podcast, dan zie je nu bovenaan staan: Volg en Ontvolg. Andere apps zoals Spotify, Audible, Amazon Music en Stitcher schakelen ook steeds vaker over naar de term ‘volgen’ in plaats van ‘abonneren’. Nu Apple het doet, zullen andere podcast-apps waarschijnlijk volgen om verwarring bij gebruikers te voorkomen. De third-party app Overcast hanteert nog wel de term ‘Subscribe’ in de huidige versie.

De wijziging in woordgebruik zou kunnen wijzen op een toekomstige functie. Apple biedt de Podcasts-app gratis aan en er zit geen betaalde content in, maar er zijn geruchten dat Apple bezig is met een premium dienst voor betaalde podcasts. Op die manier kunnen podcasts van bekende mensen achter een betaalmuur worden gezet en kunnen celebrities worden weggekaapt bij platformen zoals Spotify.

Van app-abonnementen naar podcast-abonnementen

Ook in de App Store heeft Apple wel eens de termen gewijzigd, om minder verwarring te kweken. Zo werd in 2014 de knop ‘Gratis’ vervangen door ‘Download’ om duidelijk te maken dat er de app gratis te downloaden is. Betaalde apps zijn voorzien van een prijslabel, bijvoorbeeld ‘€4,49’. Gaandeweg zijn er echter steeds minder apps die vooraf betaald zijn. De lijstjes die Apple in de App Store opsomt bestaan grotendeels uit freemium apps met in-app aankopen of abonnementen. Apple probeert ontwikkelaars over te halen om over te stappen naar een maandelijks of jaarlijks terugkerend betaalmodel. Een soortgelijke route zou Apple voor podcasts kunnen aanbieden: sommige content is gratis en voor andere moet je een abonnement nemen om te luisteren.

Voor de (geheel gratis) iCulture-podcast kun je natuurlijk terecht in Apple’s Podcasts-app en in diverse andere apps waarmee je podcasts kunt luisteren, zoals Spotify en Castro.