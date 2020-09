Apple experimenteert met snelle Apple Express afhaalwinkels

Apple Express: afhaalloket

Je hebt iets besteld bij Apple, maar wil het niet thuis laten bezorgen. In dat geval zou je terecht kunnen bij de nieuwe  Express winkels, waar momenteel mee geëxperimenteerd wordt. Ze zijn bedoeld voor het snel afhalen van online bestellingen en het ziet eruit als een apotheek: een balie met een uitstalling van wat populaire producten. Zoek je iets specifieks, dan moet het dat opgehaald worden. Maar terwijl je bij een apotheek nog wel eens lang moet wachten, is het bij Apple Express de bedoeling om zo snel mogelijk weer buiten te staan met je aankoop. Het nieuwe winkelconcept is al te zien in Burlingame, Californië. Mogelijk gaat Apple nog meer openen, in aanloop naar het feestdagenseizoen, om sneller bestellingen te kunnen afhandelen.



Online bestellingen kun je ook thuis laten bezorgen, maar met de nieuwe producten van het najaar op komst zullen er ook situaties zijn waarbij mensen hun bestelde iPhone of Apple Watch bij de winkel willen afhalen. Wie er geen behoefte aan heeft om samen met een medewerker de nieuwe iPhone te gaan inrichten, kan bij een dergelijk loket terecht. Volgens 9to5Mac kun je er ook terecht voor Genius Bar-afspraken.

De foto’s werden gepost door PopVox CEO Marci Harris, die de winkel in Burlingame (Californië) bezocht. Je kunt er alleen op afspraak terecht. Het gaat om een speciaal gedeelte binnen de winkel zelf, met tijdelijke displays en ruimte voor vier medewerkers. Tussen elk loket is een soort vitrine met accessoires aangebracht, zodat er voldoende afstand is tussen klanten onderling. Je communiceert via een speaker en er staan zwarte stippen op de vloer om voor klanten duidelijk te maken waar ze moeten staan.

Bij elk loket is ruimte voor één klant; de rest moet buiten wachten. Als je via de Express-store je bestelling wilt ophalen moet je een QR-code en je ID laten zien, om zeker te weten dat jij het bent.

Mogelijk blijft het systeem van Apple Express-winkels beperkt tot de VS, waar het coronavirus in sommige regio’s nog behoorlijk om zich heen grijpt. Ongeveer een kwart van de Amerikaanse winkels is momenteel gesloten. Sommige Apple Stores in de VS waren al voorzien van een ‘curbside pickup’ mogelijkheid, waarbij je je bestelling aan de deur kunt afhalen, zonder in de winkel rond te hangen. Wel hebben we in Europa de mogelijkheid om een afspraak te maken voor een soort personal shopping-service, waarbij een verkoopmedewerker wat meer de tijd neemt om je bij een moeilijke aankoop te voorzien van info.