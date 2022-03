Aqara Camera Hub G2H Pro

Om het publiek enthousiast te krijgen is de G2H Pro meteen al met 15% korting verkrijgbaar. In plaats van de normale €75,99 betaal je €64,59 op de Duitse Amazon-site bij het invoeren van kortingscode PRG2HPRO. Als verbeteringen is er de mogelijkheid om nu tot 128 apparaten via Zigbee 3.0 te koppelen met de hub. De kijkhoek bij 1080p is ook ietsje vergroot naar 146 graden en je kunt naast HomeKit nu ook Alexa en Google Assistent gebruiken.



Verder kun je er microSD-kaartjes met een hogere capaciteit in stoppen. Voorheen lag het maximum op 2GB voor lokale opslag, nu is dat tot 512GB. Wat de software betreft heb je nu de mogelijkheid om activiteitszones aan te wijzen, die speciaal in de gaten moeten worden gehouden zoals ramen en deuren. Andersom kan ook: je kunt aanwijzen welke zones genegeerd kunnen worden, bijvoorbeeld je slaapplek.

Deze compacte camera is maar 8 centimeter hoog en neemt 5 x 5 centimeter in beslag. Hij is daardoor gemakkelijk ergens neer te zetten. Je kunt de voet uitklappen zodat de camera iets hoger komt te staan. Met de ingebouwde magneet kun je de camera op een metalen oppervlak plakken. Daarnaast krijg je een metaalplaat met plakstrip erbij om de camera bijvoorbeeld op z’n kop aan het plafond te hangen.

Aqara Camera Hub G2H Pro en HomeKit

Zoals bij de meeste Aqara-producten kun je de Aqara Camera Hub G2H Pro toevoegen aan HomeKit. Dit biedt je bovendien de mogelijkheid om gebruik te maken van HomeKit Secure Video. De stroomaansluiting maakt gebruik van micro-USB en je krijgt er een geschikte kabel met USB-A-aansluiting bij. Wel moet je zelf nog voor een stroomadapter zorgen. Met een stroomverbruik van 5 Watt is de G2H Pro geen energieslurper. De fabrikant meldt verder vernieuwingen zoals privacy masking, een aangepaste ringtone en het maken van timelapse-clips.

Aqara Camera Hub G2H Pro als Zigbee-hub

Het handige is natuurlijk dat je de G2H Pro ook als Zigbee 3.0-hub kunt gebruiken, zodat je andere Aqara-accessoires ermee kunt koppelen. Dit doe je via de Aqara-app, waar je nog meer instellingen en automatiseringen vindt. Je kunt via deze app ook de firmware van de accessoires bijwerken. Het gaat hierbij om bewegingsmelders, watersensoren, temperatuursensoren en meer, die doorgaans niet zo heel prijzig zijn.

Verkrijgbaarheid Aqara Camera Hub G2H Pro

Helaas is deze nieuwe camera nog niet bij Amazon NL verkrijgbaar. Hij staat bij Amazon in de schappen in de Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada. Ook zal de camerahub de komende maanden opduiken bij Aqara-retailers in Europa, Noord-Amerika, Azië en Oceanië. Je meest nabije optie is dus om bij Amazon Duitsland te bestellen met de kortingscode PRG2HPRO.

Eerder hebben we op iCulture.nl een review van de Aqara G3 Camera Hub gepubliceerd, die iets andere specificaties heeft maar qua functies en uiterlijk grotendeels vergelijkbaar is.

Meer info over het merk Aqara en de eventuele banden met Xiaomi lees je in onze gids.