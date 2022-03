iCulture Vandaag: dit was donderdag 3 maart 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op woensdag 2 maart 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Tien jaar geleden wist Apple ook niet dat het 10-jarige jubileum van Apple Amsterdam op het meest ongelegen moment in de geschiedenis zou plaatsvinden. Gelukkig draait de winkel weer als vanouds en kunnen we terugblikken op de spectaculaire opening destijds. Ook kijken we alvast vooruit naar het Peek Performance-event: waar kijk jij naar uit? En ga je de Peek Performance-wallpapers gebruiken? Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Wat kunnen we van de iPad Air 2022 verwachten? Wij blikken vooruit.

De Aqara G2H Pro Camera Hub is uit, met een grotere kijkhoek en meer lokale opslag.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

bunq (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.3+) - De bunq-app laat je nu aanstaande investeringen voor Easy Investments zien. Je kunt ook meer batch-activiteiten in de app uitvoeren.

​