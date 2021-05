Alles over SetApp, de alles-in-een softwarebundel voor je Mac

Wat is SetApp?

Je kent vast wel het probleem: je wilt iets op de Mac doen en hebt daar speciale software voor nodig. Hoe weet je welke software goed is? En als je het maar eenmalig of maar korte tijd nodig hebt is het vervelend als je daarvoor speciale software hoeft aan te schaffen. SetApp is daarop het antwoord. Het is een Mac-platform die je toegang geeft tot meer dan 200 handige apps. Het is zakelijk en privé te gebruiken en je vindt voor elke taak wel geschikte tool. SetApp heeft de selectie al gedaan. Je kunt je aanmelden voor een gratis proefperiode om het te proberen.

SetApp wordt gemaakt door MacPaw, een bedrijf dat kwalitatief goede software maakt zoals CleanMyMac en Gemini II. Voor SetApp werken ze samen met tientallen zelfstandige softwareontwikkelaars die gespecialiseerde software maken voor allerlei toepassingen. Lang niet alle software in de bundel wordt dus gemaakt door MacPaw zelf.

We hebben nog veel meer gidsen over bekende software-aanbieders, waaronder 1Password, Adobe Photoshop, Microsoft en Microsoft Office en Google-software. Deze gidsen zijn niet gesponsord door de genoemde bedrijven.



Welke SetApp abonnementen zijn er?

Bij SetApp heb je altijd een proefperiode van 7 dagen. Daarna kun je kiezen voor een individueel abonnement van $9,99 per maand, wat neerkomt op ongeveer €11 per maand inclusief tax. Een dergelijk abonnement kun je op twee verschillende Macs gebruiken.

Dit abonnement geeft je onbeperkte toegang tot de complete softwarecatalogus. Je kunt dus alle software gebruiken, zoveel je wilt en hoeft niet achteraf bij te betalen.

Een gratis proefperiode starten kan hier.

Werk je in een team, dan zijn er speciale SetApp for Team-abonnementen, waarbij je per persoon betaalt en gemakkelijk nieuwe teamleden kunt toevoegen.

Waarom is SetApp handig?

Voor bedrijven kan SetApp erg gunstig zijn: medewerkers hebben toegang tot alle denkbare software, zonder dat ze voor elke app toestemming hoeven te vragen of een licentie hoeven af te sluiten.

Maar ook voor thuisgebruik kan SetApp handig zijn. Steeds meer softwaremakers stappen over op in-app abonnementen en daarvoor betaal je al snel een paar euro per maand. Opgeteld kun je een flink bedrag per maand kwijt zijn aan allerlei software. Met SetApp heb je de zekerheid van een vast bedrag per maand en een softwarecollectie waar je bijna alles mee kunt doen. De kans is klein dat je in SetApp niet vindt wat je zoekt. SetApp kan ook wel worden gezien als een soort Netflix voor apps: een enorm aanbod, waar je vrij gebruik van kunt maken.

Nadelen van SetApp

Er zitten uiteraard ook wel wat nadelen aan SetApp. Zo zul je hier niet grote namen zoals Photoshop en Microsoft Office in aantreffen, simpelweg omdat dit de dienst te duur zou maken. De ontwikkelaars die meedoen zijn vaak kleine, gespecialiseerde bedrijven en zelfstandige ontwikkelaars. Het zijn kwalitatief hoogstaande apps en het zijn vaak favoriete ‘pareltjes’. Je zult weinig 1-op-1 kopieën van bekende apps aantreffen en dat betekent dat je de software soms moet leren kennen, omdat ze het nét iets anders aanpakken dan de apps die je gewend was.

Met ruim 200 apps is er altijd wel iets te vinden om jouw beoogde klus uit te voeren. Zo vind je in SetApp de superhandige software van iMazing voor het synchroniseren van je iPhone, maar ook CleanMyMac voor het opschonen van je Mac. Je kunt teksten schrijven met de app Ulysses, winnaar van een Apple Design Award. Voor het maken van mindmaps is er XMind en voor mooie screenshots kies je Capto. Bevalt een app niet of zijn er te veel klachten over? Dan wordt deze verwijderd uit SetApp.

Maar het kan best gebeuren dat je toch iets niet kunt vinden. Zo hadden we moeite om een goede app te vinden om afbeeldingen in het WebP-formaat te bewerken. SetApp probeert zo compleet mogelijk te zijn, maar er zijn nog allerlei niches die niet afgedekt zijn. Uiteindelijk wil SetApp groeien naar 300 apps, zodat de kans dat je de juiste software kunt vinden nog groter wordt.

Een nadeel van SetApp is overigens wel, dat je Finder erg druk kan worden. Wil je bijvoorbeeld een afbeelding openen op de Mac, dan verschijnen naast Voorvertoning en Photoshop nog zo’n twintig andere opties van apps die je misschien nooit gaat gebruiken, zoals Capto, Aquarelo, Luminar, IconJar, enzovoort. We hebben nog geen manier gevonden om dit uit te schakelen.

Welke software vind je in SetApp?

In het aanbod vind je allerlei apps die je dagelijks kunt gebruiken, zoals Ulysses, 2Do en Paste. Maar je vindt er ook apps die je niet elke dag nodig hebt en daarom niet zo snel zult aanschaffen vanwege de hoge kosten. Als je abonnee van SetApp bent heb je altijd toegang tot deze Mac apps, ook als je ze maar sporadisch nodig hebt.

Je krijgt apps met volledige functionaliteit, waarbij je altijd de nieuwste versie toe je beschikking hebt. Ook op die manier bespaar je geld, want bij veel apps moet je opnieuw betalen voor een licentie als er een grote update uitkomt.

SetApp heeft de catalogus ingedeeld in vier groepen:

Enhance Mac: tools die je Mac nog beter maken.

Elevate Work: tools voor meer productiviteit.

Optimize Life: tools die je dagelijkse leven gaan verbeteren.

Enjoy on iOS: apps die zowel op de Mac als op iOS te gebruiken zijn.

Dat laatste vraagt om een toelichting: steeds meer ontwikkelaars maken apps die op de Mac, iPhone en iPad te installeren zijn. Het zou dan jammer zijn als je dubbel moet betalen. Met SetApp kun je de iOS-versie van populaire apps zoals Gemini, MindNode, Newton en Dropshare ook gratis gebruiken als je SetApp-abonnee bent.

Uiteraard zijn er ook nog klassieke categorieën:

Lifestyle

Creativity

Developer Tools

Productivity

Mac Hacks

Writing & Blogging

Education

Maintenance

Task Management

Personal Finance

Een paar hoogtepunten uit het aanbod:

Bartender: Volledige controle over je menubalk.

iStat Menus: Houd de gezondheid van je Mac in de gaten.

Paste: Een slim klembord voor je werk.

ChatMate: WhatsApp op de Mac gebruiken.

CleanMyMac X: Een uitstekende app om overbodige bestanden van je Mac te verwijderen. Niet te verwarren met allerlei dubieuze tools.

Screens: Overal toegang tot je Mac, vanaf elke computer.

Gemini 2: Alle dubbele bestanden opzoeken en opruimen.

Luminar Flex: Foto’s bewerken in de Foto’s-app voor Mac of in Photoshop.

Be Focused: Een timer om geconcentreerd te kunnen werken.

Commander One: Hoe vaak heb je nou een FTP-client nodig? Deze app doet het allemaal – en meer.

JustStream: Makkelijk je video’s streamen via AirPlay.

Hoe werkt SetApp?

Om SetApp te gebruiken maak je een account aan en installeer je de SetApp-app. Dit is een soort Mac App Store, waar je naar believen doorheen kunt bladeren. De apps die wilt gebruiken worden pas geïnstalleerd op het moment dat je hier nadrukkelijk voor kiest.

Zie je iets leuks, dan dubbelklik je op de app voor een beschrijving. Net als in de MacApp Store krijg je screenshots en een omschrijving te zien, met mogelijke andere apps die je interessant zult vinden. Je kunt een app voorzien van een hartje, om sneller terug te vinden.

Wil je de app gebruiken, dan klik je op Install. Je krijgt dan de nieuwste versie van de app geïnstalleerd. Na gebruik kan de app meteen weer worden verwijderd. Dit is handig voor software die je maar incidenteel gebruikt.

Je mag onbeperkt gebruik maken van alle software en je hebt alle functionaliteit tot je beschikking. Het is dus niet zo dat SetApp uitgeklede versies van de software bevat. En je houdt toegang zolang je abonnement actief is. De bundel is begonnen met iets meer dan 50 apps en is nu hard op weg naar 300 apps, zonder dat de dienst in prijs is verhoogd.

De belangrijkste eigenschappen van SetApp

Op de iCulture-redactie gebruiken we SetApp ook, en wel om een aantal redenen:

Vaste prijs : Redacteuren kunnen alle aanwezige software onbeperkt gebruiken, zonder erom te hoeven vragen.

: Redacteuren kunnen alle aanwezige software onbeperkt gebruiken, zonder erom te hoeven vragen. Curatie : De Mac App Store zit bomvol met namaak en kwalitatief slechte apps, waardoor het moeilijk is om goede software te vinden. SetApp werkt alleen op uitnodiging, met apps die vooraf zijn gecontroleerd.

: De Mac App Store zit bomvol met namaak en kwalitatief slechte apps, waardoor het moeilijk is om goede software te vinden. SetApp werkt alleen op uitnodiging, met apps die vooraf zijn gecontroleerd. Inkomsten worden gedeeld : De ontwikkelaars krijgen een vergoeding op basis van gebruik. Een app die je dagelijks nodig hebt zal daarom meer geld verdienen dan een incidentele app. Dat is een eerlijk verdienmodel en zorgt ervoor dat ontwikkelaars gemotiveerd blijven om hun apps steeds te verbeteren en goed te onderhouden.

: De ontwikkelaars krijgen een vergoeding op basis van gebruik. Een app die je dagelijks nodig hebt zal daarom meer geld verdienen dan een incidentele app. Dat is een eerlijk verdienmodel en zorgt ervoor dat ontwikkelaars gemotiveerd blijven om hun apps steeds te verbeteren en goed te onderhouden. Geen reclame, geen verborgen kosten : De software die je in SetApp vindt heeft geen reclames, geen in-app aankopen en geen betaalde updates. Je krijgt altijd de nieuwste versie van een app, zonder verdere kosten.

: De software die je in SetApp vindt heeft geen reclames, geen in-app aankopen en geen betaalde updates. Je krijgt altijd de nieuwste versie van een app, zonder verdere kosten. Simpel in gebruik: Je hoeft niet na te denken over updates, licenties en abonnementen. Dit werkt bij SetApp allemaal automatisch en alles wordt geregeld via één enkel abonnement.

Wat ook meespeelt is dat SetApp wordt gemaakt door MacPaw, een bedrijf met jarenlange ervaring en een goede reputatie. Vandaar dat ook zoveel zelfstandige ontwikkelaars mee willen doen. In het begin was het nog een gok of SetApp wel een succes zou worden en of klanten wel voor een dergelijke bundel zouden willen betalen. Maar inmiddels is gebleken dat het model goed werkt. MacPaw is er al twee jaar mee bezig en er komt steeds meer bij.

Wil je SetApp 7 dagen gratis proberen, dan kan dat. Je hebt tijdens de proefperiode toegang tot alle software en alle functionaliteit. Daarna betaal je het vaste bedrag van $9,99 per maand.