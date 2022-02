KPN trekt in maart de stekker uit het 3G-netwerk. Vanaf dan kun je niet meer internetten via het 3G-netwerk van KPN. 2G blijft wel nog behouden. Wat betekent dit voor jou?

Update 18 februari 2022: Zoals we in 2018 al schreven, stopt KPN dit jaar met het 3G-netwerk. Vandaag maakt de provider de exacte datum bekend: per 31 maart 2022 stopt het 3G-netwerk van KPN definitief, waardoor je alleen nog verbinding kan maken met 2G-, 4G- en 5G-verbindingen.

De reden dat KPN stopt met het 3G-netwerk, is om de kwaliteit van het 4G- en 5G-netwerk te verbeteren. KPN zegt dat ze de netwerkcapaciteit dat vrijkomt door te stoppen met 3G te gaan gebruiken voor het 4G- en 5G-netwerk. De provider belooft dat klanten profiteren van meer capaciteit en hogere snelheden.

Ben je in een regio waar geen 4G- of 5G-dekking is, dan betekent dit dat je per 31 maart 2022 terugvalt op de 2G-verbinding. Daarbij is de internetverbinding langzamer en klinken telefoongesprekken minder goed. Het 2G-netwerk blijft tot minstens april 2025 beschikbaar.

Vodafone stopte al in 2020 met het 3G-netwerk, terwijl T-Mobile vorig jaar juist stopte met het 2G-netwerk.

Hieronder volgt het oorspronkelijke artikel van 27 juli 2018

KPN stopt met 3G in 2022

De huidige iPhones kunnen allemaal verbinding maken met minimaal 4G, maar voor oudere toestellen is dat niet mogelijk. iPhone-gebruikers die in 2022 nog een ouder model hebben, moeten daarom vanaf dat moment een stapje terug doen als ze bij KPN zitten. Vandaag heeft KPN namelijk laten weten dat ze in januari 2022 de stekker trekken uit het 3G-netwerk. Dit zal voor de meeste mensen echter geen problemen opleveren.



Volgens KPN zit inmiddels 95% van de KPN-klanten op het 4G-netwerk en dat wordt volgens de provider de komende tijd alleen maar meer. Nieuwe toestellen zijn standaard uitgerust met 4G en ook de bundels bij KPN leveren 4G-snelheden. Voor mensen die nu nog steeds een slechte 4G-dekking bij KPN hebben is het stopzetten mogelijk ook goed nieuws. KPN gaat de vrijgekomen 3G-capaciteit gebruiken om het 4G-netwerk verder te verbeteren. In alle andere gevallen val je vanaf 2022 terug op het tragere 2G-netwerk.

Momenteel dekt het netwerk van KPN volgens metingen ongeveer 96% van de inwoners. Vooral in het oosten en zuidoosten zijn er nog enkele gebieden waar de dekking iets minder kan zijn. Daarnaast zijn er ook al gebieden waar KPN 4G+ aanbiedt. Bovendien is KPN ook al bezig om de 5G-netwerken te testen in enkele Nederlandse steden. Het duurt echter waarschijnlijk nog tot 2022 voordat het 5G-netwerk opgezet kan worden, omdat de daarvoor bestemde frequentie nog in gebruik is.

Ook Vodafone stopt met 3G

Vodafone stopt in 2020 met 3G, zo kondigde het bedrijf eind vorig jaar aan. Zit je bij KPN, dan heb je minstens een iPhone 5s nodig om overal via 4G te kunnen internetten. In sommige gebieden kan dat ook met de iPhone 5, omdat ze daar een andere frequentie gebruiken. VoLTE, oftewel bellen via 4G, vereist echter minimaal een iPhone 6. Als je belt via het 4G-netwerk, kun je op dezelfde snelheid tegelijkertijd blijven internetten. Met een toestel ouder dan de iPhone 6 is dat niet mogelijk. Mocht je nu alvast op zoek willen gaan naar een nieuwe iPhone, check dan onze iPhone vergelijker, waarin we de huidige iPhone-modellen naast elkaar zetten.

