Apple heeft momenteel meerdere financiële diensten in haar portfolio, waarvan Apple Pay verreweg de bekendste is. Daarvoor werkt Apple in elk land samen met de lokale banken. Hoewel Apple Pay inmiddels nagenoeg wereldwijd beschikbaar is, geldt dat niet voor andere bestaande en mogelijke aankomende diensten. Een goed voorbeeld zijn de Apple Card en Apple Cash, waarvoor Apple samenwerkt met Amerikaanse financiële bedrijven zoals Goldman Sachs en Green Dot. Bloomberg schrijft nu dat Apple onder de noemer Breakout zelf meer financiële diensten wil ontwikkelen en aanbieden, zonder dat daarbij de hulp nodig is van dergelijke financiële bedrijven. Dat zou een belangrijke stap kunnen zijn voor de verdere internationale uitrol.



Apple als bank: ‘Meer financiële diensten met project Breakout’

Naast de bestaande diensten als de Apple Card en Apple Cash, zou Apple ook werken aan een mogelijkheid voor achteraf betalen met Apple Pay en een abonnemensdienst voor hardware, waarmee je bijvoorbeeld elk jaar de nieuwste iPhone krijgt voor een vast bedrag per maand. Bepaalde taken waarvoor Apple nu nog afhankelijk is van bedrijven als Goldman Sachs, zoals kredietrisico- en fraude-analyses en het verwerken van betalingen, wordt volgens de bron op termijn overgenomen door Apple. Door dergelijke functies zelf te ontwikkelen en af te handelen, is Apple minder afhankelijk van andere bedrijven. Dat levert Apple niet alleen meer geld op, maar zorgt er ook voor dat dergelijke diensten sneller internationaal uitgerold kunnen worden. Onlangs nam Apple ook al het Britse financiële bedrijf Credit Kudos over, dat systemen ontworpen heeft om kredietrisico-analyses te doen. Het bedrijf doet dat op basis van het analyseren van bankgegevens.

Het binnenshuis ontwikkelen van dergelijke taken zou vooral gebruikt worden voor toekomstige producten en niet zozeer voor bestaande diensten zoals de Apple Card. Apple zou dan ook nog blijven samenwerken met bedrijven als Goldman Sachs. Maar dat Apple voor een deel van het project voor de naam Breakout gekozen zou hebben, zegt genoeg. Apple wil meer losstaan van andere financiële bedrijven. Dat is een tactiek die we vaker bij Apple zien.

Apple ontwerpt bijvoorbeeld steeds meer onderdelen van de iPhone, iPad en Mac helemaal zelf. Al sinds 2010 zitten er door Apple-ontworpen chips in de iPhone en iPad. Sinds 2020 heeft ook de Mac zijn eigen Apple-chip in de vorm van de M1 Apple Silicon-chip. Daarmee heeft Apple zich losgetrokken van onder andere Intel. Apple zou ook werken aan een eigen modemchip, om zo niet meer afhankelijk te zijn van Qualcomm. Behalve de afhankelijkheid, is dit op den duur voor Apple waarschijnlijk ook goedkoper omdat ze een bepaalde chipset niet meer bij een andere partij hoeven aan te schaffen. De producten van door Apple-ontworpen chips wordt nog wel door externe bedrijven gedaan, zoals TSMC.

De aankomende dienst om achteraf te betalen met Apple Pay, zou bestaan uit twee opties. Met de eerste optie kun je een aankoop afbetalen in vier termijnen zonder rente (genaamd “Apple Pay in 4”). Met de tweede optie betaal je af op langere termijn met rente (genaamd “Apple Pay Monthly Installments”). Het is niet duidelijk of deze diensten ook meteen internationaal beschikbaar komen. Maar nu Apple meteen vanaf de ontwikkeling meer zaken in eigen beheer afhandelt, is dat wel een stuk makkelijker.

Minder kans op overstappers

Meer financiële diensten van Apple zou er ook voor zorgen dat gebruikers minder snel overstappen van een iPhone naar een Android-toestel. Nieuwe diensten van Apple zouden dan alleen beschikbaar zijn voor iPhone-gebruikers. Stap je over naar een Android-toestel, dan verlies je ook die extra diensten. Een ander doel is ook om meer inkomsten te genereren en minder afhankelijk te zijn van de pure hardwareverkopen. Onlangs introduceerde Apple ook al Tap to Pay, waarmee winkeliers hun iPhone kunnen gebruiken als pinapparaat.