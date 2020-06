Uit meerdere hoeken is er opnieuw felle kritiek op de regels van de App Store. Zo benoemt een woordvoerder van het onderzoekscommittee de regels misdadig en wil Microsoft ook dat er onderzoek gedaan wordt naar de regels in appwinkels. Tegelijkertijd laat Apple's Phil Schiller van zich horen. Hij geeft aan dat er voorlopig niks gaat veranderen.

De kritiek rondom de App Store en de bijbehorende regels gaan al langer, maar sinds deze week laait het protest opnieuw op. Het begon met een aankondiging van de EU van een onderzoek naar de App Store en Apple’s mogelijke machtspositie, waarna de makers van de nieuwe mail-app Hey te horen kregen dat hun app geweigerd werd vanwege het ontbreken van in-app aankopen. Tegenover The Verge laat David Cicilline van zich horen. Hij is woordvoerder van het zogenaamde anti-trust subcommittee, dat onderzoek doet naar de regels van Apple.



‘Apple’s commissie is gewetenloos’

In de podcast van The Verge spreekt Cicilline zich uit over de regels van de App Store. Apple heeft volgens hem heel veel macht, omdat de App Store de enige manier is om apps beschikbaar te stellen op de iPhone en iPad. Hij vindt het misdadig dat Apple zulke hoge percentages van 30 procent rekent. Wil je niet aan deze regels voldoen, dan wordt je uit de App Store geweigerd. Ontwikkelaars hebben dus geen keuze en moeten zich houden aan de regels, waardoor ze dus 30 procent van de inkomsten moeten afstaan aan Apple. Dat geldt voor de aanschafprijs van een app, maar ook bij in-app aankopen. Bij doorlopende lidmaatschappen wordt dit percentage na één jaar verlaagt naar 15%.

Volgens Cicilline hebben kleine ontwikkelaars daardoor geen kans om te overleven, omdat deze percentages veel te hoog zijn. Hij noemt dit soort regels een ‘groot probleem’ en een ‘direct gevolg van Apple’s marktpositie’.

Tegenover Bloomberg spreekt Microsoft zich ook uit over de situatie. De president Brad Smith vindt dat het tijd wordt dat instanties in de VS en Europa onderzoek gaan doen naar de tactieken die appwinkels toepassen voor het distribueren van apps. Hoewel hij Apple’s App Store niet direct bij naam noemt, heeft hij het wel duidelijk over Apple’s appwinkel. Volgens Smith creëren appwinkels een veel hogere barrière om te zorgen voor eerlijke competitie dan Windows ooit gedaan heeft. Microsoft’s Windows werd daarvoor twintig jaar geleden wel beboet door allerlei instanties.

Apple reageert: “We gaan de regels niet veranderen”

Tegelijkertijd laat Phil Schiller, onder andere de baas van de App Store, van zich horen bij TechCrunch. Hij spreekt zich uit over de situatie rondom de Hey-app en de discussie over de App Store-regels. “We overwegen vandaag de dag geen verandering in de regels van de App Store”, zo zegt hij.

Wat betreft de Hey-app geeft Schiller nogmaals aan waarom deze geweigerd wordt. Zo kan de app niks nadat je hem gedownload hebt. De app werkt alleen als je buiten de App Store om een account aanmaakt en daarna in de Hey-app inlogt. Andere mail-apps laten je direct via de app aanmelden en je accounts instellen, maar dat kan dus niet met Hey. Je moet hiervoor eerst naar de Hey-website. Schiller geeft ook allerlei suggesties hoe de app aangepast kan worden zodat deze wel toegelaten wordt. Zo kan Hey een beperkte gratis versie aanbieden met een aantal standaard e-mailfuncties. Als voorbeeld noemt hij ook RSS-apps, die je wel gratis je feed laten lezen en na betaling extra functies heeft. Deze betaling kan dan ook buiten de App Store geregeld worden, zolang de app op zichzelf maar wel functioneel is en geen betaling buiten de App Store om vereist.

Zoals eerder gezegd, geldt deze regel niet voor zogenaamde reader-apps zoals Netflix. Voor de Hey-app en e-mailapps in het algemeen wil Apple geen uitzondering maken.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat Apple tijdens de WWDC aandacht besteedt aan de commotie. Apple gaat tijdens presentaties zelden tot nooit inhoudelijk in op dergelijke discussies. Bovendien is het nog maar de vraag of de keynote van aanstaande maandag live is. Mogelijk is deze allang opgenomen, waardoor er ook geen ruimte is om hier een mededeling over te doen.