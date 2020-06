Apple bracht in 2016 de Apple Events-app uit voor de Apple TV. Met de app kun je de livestreams van keynotes bekijken op de vierde generatie Apple TV of nieuwer. Behalve het rechtstreeks volgen van presentaties, vind je daar ook voorgaande edities. Apple heeft de app nu bijgewerkt, maar maakt meteen een einde aan de werking van de app. Vanaf nu vind je de keynotes namelijk niet meer in de Events-app, maar gewoon in Apple’s eigen TV-app. Dit heeft een aantal voordelen.



Events-app vanaf nu in Apple’s TV-app

Zodra je de bijgewerkte Events-app opent, krijg je meteen de melding dat de app voortaan onderdeel is van de TV-app, naast het kopen en huren van films en het bekijken van Apple TV+ content. Elke keynote wordt nu als aparte ‘film’ in de TV-app getoond. Zo vind je hier het event van september en bekijk je via deze link de WWDC van vorig jaar. De livestream vind je vermoedelijk in de loop van maandag op de startpagina van de TV-app.

De livestream bekijk je maandag dus ook gewoon in de TV-app. Het voordeel is dat de TV-app op heel veel apparaten beschikbaar is, waardoor de livestreams via een app niet meer exclusief voor de Apple TV zijn. De TV-app is beschikbaar op iPhone, iPad, Mac, Apple TV en smart-tv’s. Als jouw smart-tv ook de TV-app heeft, bijvoorbeeld de modellen van LG en Samsung, dan kan je dus ook daarop rechtstreeks kijken naar de livestream. Bovendien kun je op iPhone en iPad de keynotes achteraf ook downloaden.

Bovendien zijn de vorige keynotes nu in 4K te bekijken op de Apple TV 4K. Of de aankomende keynote ook in deze resolutie gelivestreamd wordt, is nog niet duidelijk. In onze tip lees je alles over het kijken van livestreams van Apple-keynotes, waaronder dus de aankomende WWDC.