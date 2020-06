Nu Spotify zich steeds meer richt op podcasts, kan Apple niet stil blijven zitten. De afgelopen tijd zou Apple gewerkt hebben aan een hele vernieuwde Podcasts-app, zo meldt 9to5Mac. De belangrijkste vernieuwing daarbij is een nieuw Voor jou-tabblad, vergelijkbaar met Apple Music.



‘iOS 14 krijgt vernieuwde Podcasts-app’

In Apple Music vinden we al sinds de start van de muziekdienst een Voor jou-tabblad. Hierin vind je muzieknummers, albums en andere content die op jouw smaak afgestemd is. In de Podcasts-app ontbreekt een dergelijke optie nog. De app bestaat nu slechts uit een Luister nu-, Bibliotheek-, Ontdekken- en Zoek-tabblad. De Ontdekken-pagina is de plek waar je nieuwe podcasts vindt, maar de selectie is daar voor iedereen hetzelfde. In iOS 14 krijg je suggesties die meer op jouw luistergedrag afgestemd zijn.

Dat betekent dat je volgens de bron podcastsuggesties krijgt die gebaseerd zijn op de shows waar je al naar luistert. Luister je voornamelijk naar tech-gerelateerde podcasts, zoals onze eigen iCulture Podcast, dan krijg je meer vergelijkbare suggesties. Je zou ook via een profiel vrienden kunnen volgen, zodat je ziet waar zij naar luisteren. Of er ook een like-systeem met hartjes komt zoals in Apple Music, is niet bekend.

Een andere nieuwe functie is extra bonuscontent. Podcastmakers kunnen nu alleen nieuwe afleveringen uploaden, maar extra opnames toevoegen is niet mogelijk. In iOS 14 zou dit dus beschikbaar komen. Het is daarmee vergelijkbaar met de bonuscontent die je vindt in onder andere de TV-app, bij het aanschaffen van een film. Ook sommige albums in de iTunes Store bieden extra materiaal.

Apple gaat iOS 14 aankondigingen tijdens de WWDC 2020 aankomende maandag. In onze vooruitblik op iOS 14 lees je wat je kan verwachten van deze update.