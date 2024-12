App Gemist december 2024: Griply, Health Year en meer

Beste Nederlandse app van de maand: Griply

Het is bijna januari, dus dat betekent: goede voornemens! Het zit ‘m in de naam, want met Griply krijg je grip op je doelen. Wil je dus beter omgaan met je geld, meer boeken lezen, gezonder leven of een ander doel bereiken? Voer het in en de app geeft inzicht in je prestaties. Dat krijg je in de vorm van verschillende soorten overzichten en grafieken. Deze zijn ook beschikbaar als widget op je iPhone beginscherm.

Je doelen zijn in te delen in categorieën, zoals werk, gezondheid en financiën. Naast een doelentracker is Griply ook een takenlijst. Dit kan helpen met gewoontes, zoals iedere dag wandelen. De app is gratis te gebruiken, maar je moet betalen om alle functies te ontgrendelen.

Aliento

Als je geconcentreerd aan het typen bent, kunnen binnenkomende meldingen storend zijn. Meldingen op de Mac kun je niet snel wegdrukken met een toetscombinatie. Je zult dus je muis moeten gebruiken om een melding snel weg te klikken. Nou zou je een Focus kunnen instellen, maar je kunt ook Aliento installeren. Met deze app kun je meldingen snel wegdrukken met een toetscombinatie. In het Meldingencentrum kun je de weggedrukte meldingen nog wel bekijken.

Je bepaalt zelf wat je betaalt voor Aliento. Het kan dus gratis zijn, maar het kan geen kwaad om de ontwikkelaar met een paar euro te steunen als je de app nuttig vindt. Downloaden kan op deze website.

Even Longer

De iPhone heeft een nachtmodus in de ingebouwde Camera-app. Deze komt van pas in het donker als de lens langer de tijd nodig heeft om voldoende licht op te nemen. Dit kan echter maar voor enkele secondes. Meestal is dat voldoende, maar heb je creatieve plannen, dan kan een langere sluitertijd van pas komen. Met de app Even Longer kun je, zoals de naam doet vermoeden, een nog langere sluitertijd instellen.

Met deze app kun je tot wel 24 uur instellen. Dat komt van pas als je sterrensporen wil fotograferen of misschien wel andere creatieve ideeën hebt. De app heeft speciale instellingen om te compenseren voor de lange sluitertijd. De foto’s zijn als RAW te exporteren.