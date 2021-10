Apple maakt het gemakkelijker om accounts van third party-apps te wissen. Vanaf 1 februari 2022 is het verplicht voor ontwikkelaars om naast het aanmaken van een account ook de mogelijkheid te bieden om het account op te heffen.

App-accounts verwijderen wordt verplicht

Het is een van de grootste ergernissen als we apps testen: meteen bij het opstarten moet je al meteen een account aanmaken. Voor veel mensen is het reden genoeg om de app meteen weer weg te gooien. Gaandeweg maak je heel wat accounts aan voor alle apps die je gebruikt. Apple heeft het met Sign in with Apple gemakkelijker gemaakt om allerlei accounts aan te maken en vervolgens te zorgen dat je geen spam meer krijgt. Maar daarmee worden de accounts nog niet opgeheven. Vanaf 1 februari gaat Apple het verplicht stellen dat apps waarin je accounts kunt aanmaken, ook de mogelijkheid bieden om die accounts weer te wissen.



Deze maatregel was eigenlijk al aangekondigd tijdens WWDC 2021 , maar sneeuwde toen enigszins onder in al het overige nieuws. Apps die vanaf 31 januari 2022 worden ingediend bij de App Store moeten aan deze regel voldoen. Het verwijderen van een app is vaak simpel, maar daarmee is niet meteen het account gewist. Sterker nog: als je een in-app abonnement had lopen kunnen de betalingen nog een tijdje blijven doorlopen, zonder dat je er erg in hebt.

Ontwikkelaars moeten binnen de app een optie geven om het account te verwijderen. Je kan daarbij ook naar een webpagina worden doorgestuurd. De wijziging is te vinden in regel 5.1.1 van de App Store-richtlijnen.

Zelf biedt Apple ook de mogelijkheid om je Apple ID te verwijderen. Dit werkt als volgt:

Ga naar de Apple ID-inlogpagina en vul je gegevens in. Kies onderaan de pagina Je account verwijderen. Bevestig je keuze en geef een reden op, als je dat wilt. Noteer de toegangscode, voor het geval je toch spijt krijgt van je keuze.

Je hebt beperkt de tijd om weer in te loggen op je account, met de verstrekte code. Na die tijd zullen je gegevens gaandeweg voorgoed worden gewist.

Ook betere rapportage van ‘foute’ apps

Apple heeft de afgelopen dagen ook een meer opvallende rapportagetool toegevoegd aan de App Store. Daarmee kun je problematische apps melden, als ze bijvoorbeeld absurde bedragen rekenen, spammen of gebruikers op een andere manier misleiden. Apple heeft al jarenlang een probleem met scam-apps, die je geld uit de zak willen kloppen. Het gaat vaak om nagemaakte apps met dure in-app aankopen, of apps die geen werkelijke functionaliteit bieden. Met een nieuwe knop moeten gebruikers makkelijk deze apps kunnen rapporteren. Dit geldt ook voor apps die ze zelf niet hebben gekocht.