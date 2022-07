MacBook Pro 2022 M2 teardown

iFixit vraagt zich dan ook af of ze wel de nieuwste MacBook Pro uit elkaar hebben gehaald. Veel over de behuizing hebben ze dan ook niet te zeggen: dit is precies hetzelfde gebleven, tot het scherm aan toe. Ook de meeste componenten zijn hetzelfde. Apple heeft soms een iets kleinere component gevonden, maar het binnenwerk oogt verder identiek. Het bleek dan ook mogelijk om het M2-moederbord in een M1 MacBook Pro-behuizing te stoppen, alleen was het niet mogelijk om het apparaat in te schakelen. Het trackpad, het toetsenbord en de Touch ID-sensor werken niet en zijn blijkbaar specifiek gekoppeld aan de M2-chip. iFixit vindt dit een slechte ontwikkeling: dit maakt reparaties en vervanging van onderdelen moeilijker door dit softwarematig te blokkeren.



iFixit bevestigde ook de nieuwe layout van de SSD in het 256GB-model, waardoor deze slechter presteert dan die van de M1 MacBook Pro. Apple gebruikt nu een enkele 256GB SSD-chip, terwijl eerder gebruik werd gemaakt van twee 128GB SSD-chips. Deze kunnen sneller lezen en schrijven omdat de bewerkingen op beide SSD-chips tegelijk kunnen worden uitgevoerd. Mogelijk heeft Apple hiervoor gekozen vanwege een tekort aan componenten.

Zelfde modelnummer onderop

Erg positief is iFixit niet over de nieuwe MacBook Pro. Apple heeft niet de kans gegrepen om iets te verbeteren zodat upgraden of repareren net iets makkelijker wordt. Door de onderlinge uitwisseling van componenten te blokkeren laat Apple zich niet van z’n milieuvriendelijkste kant zien. Daarnaast toont de teardown ook de gemakzucht van Apple: de onderkant van de behuizing is zelfs niet veranderd ten opzichte van de 2020-versie. Beide hebben het modelnummer A2338 gegraveerd en hetzelfde FCC-nummer. Dat zou nog tot verwarring kunnen leiden als mensen hun MacBook tweedehands willen verkopen: om welke uitvoering gaat het nu eigenlijk. En eerder bleek uit een video dat ook de verpakking hetzelfde is gebleven: Apple heeft alleen een sticker met nieuwe technische specificaties over de oude opdruk geplakt.

De 13-inch MacBook Pro met M2-chip werd aangekondigd tijdens WWDC 2022 en ligt inmiddels in de winkels en bij consumenten. Dat het geen grote upgrade is ten opzichte van zijn voorganger, wisten we eigenlijk al maar iFixit heeft het nu ook met eigen onderzoek bewezen. Daarnaast krijgt deze MacBook kritiek omdat het niet de beste aankoop is. Veel mensen zijn beter af met de aanstaande 13-inch MacBook Air 2022 met M2-chip in een nieuw design. Die gaat in de loop van juli in de verkoop; een exacte datum is nog niet door Apple bevestigd.

Bekijk ook Dit zijn de MacBook Air prijzen voor de M1 en M2-modellen Apple brengt in juli twee nieuwe modellen van de MacBook Air uit, beide voorzien van M2-chip. Wat kosten ze en welke specs krijg je daarvoor? En ben je met de M1 MacBook Air niet veel goedkoper uit? Die is namelijk ook nog steeds verkrijgbaar.

Mocht je toch de nieuwe MacBook Pro met M2-chip willen kopen: de prijzen beginnen bij €1619,- voor het model met M2-chip, 8-core CPU en 10-core GPU, 8GB centraal geheugen en 256GB SSD-opslag. Het goede nieuws is dat deze laptop volgens iFixit best toegevoegd kan worden aan Apple’s Self Repair Program, als je beschikt over de juiste gereedschappen.