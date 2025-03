Mozilla: ‘Browserkeuzescherm van EU werkt – Firefox-gebruik sterk gegroeid’

Sinds Apple een jaar geleden verplicht werd door de Europese Unie om een browserkeuzescherm aan iOS toe te voegen, is het gebruik van alternatieve browsers merkbaar toegenomen. Dat laat Mozilla weten, en verwijst naar downloadcijfers in Duitsland en Frankrijk. Maar ook in Nederland maakt Firefox sindsdien flinke stappen, zo blijkt uit cijfers van Sensor Tower.

Sinds maart 2024 worden Europese iPhone-gebruikers gevraagd om expliciet een standaardbrowser te kiezen. Die maatregel kwam er niet vrijwillig vanuit Apple, maar werd opgelegd door de Europese Commissie via de Digital Markets Act (DMA). Mozilla maakte nu bekend dat het browserkeuzescherm duidelijk effect heeft: het aantal dagelijkse actieve Firefox-gebruikers op de iPhone is in Duitsland sinds de introductie bijna verdubbeld. In Frankrijk groeide Firefox zelfs met 111 procent.

Firefox scoort hoger in Nederlandse App Store

Ook in Nederland is er duidelijk sprake van een Firefox-opleving. Cijfers van onderzoeksbureau Sensor Tower tonen aan dat Firefox sinds maart vorig jaar opvallend hoger staat in de Nederlandse toplijsten van de App Store. Vooral rond grote iOS-updates, zoals onlangs iOS 18.3, piekt Firefox regelmatig in de ranglijsten. Op dat moment krijgen veel gebruikers opnieuw de melding om hun standaardbrowser te kiezen, waardoor ze sneller overstappen naar Firefox of Google Chrome.

Hoewel Mozilla zelf geen precieze aantallen vrijgeeft over het aantal nieuwe gebruikers in Nederland, maakt de stijging in de App Store duidelijk dat veel Nederlanders actief alternatieven uitproberen nu Apple ze actief erop wijst.

EU-maatregel maakt browsermarkt competitiever

Volgens Mozilla bewijst het succes van Firefox dat gerichte EU-maatregelen effectief zijn in het vergroten van consumentenkeuze en het doorbreken van de sterke positie van Safari op iOS. Toch geeft Mozilla ook aan dat het volledige potentieel van de Digital Markets Act nog niet is bereikt, mede omdat Apple zich aanvankelijk terughoudend opstelde.

Met iOS 18.2 moest Apple op aandringen van de Europese Commissie het keuzescherm verbeteren. Sindsdien verdwijnt Safari automatisch uit het Dock zodra gebruikers een andere standaardbrowser selecteren.

Nog geen volledige browservrijheid op iPhone

Ondanks het succes van het browserkeuzescherm blijft er één belangrijke beperking bestaan: op dit moment moeten alle browsers nog steeds gebruikmaken van Apple’s eigen WebKit-engine. Hoewel de DMA Apple verplicht ook andere browser-engines toe te laten, hebben Mozilla en Google hier nog geen gebruik van gemaakt. Beide bedrijven wijzen daarbij op diverse hindernissen die Apple zou opwerpen.

Voorlopig zorgt het browserkeuzescherm dus vooral voor meer concurrentie tussen browsers die technisch gezien nog altijd sterk op elkaar lijken. Toch toont de snelle groei van Firefox aan dat consumenten graag gebruik maken van een vrijere browserkeuze wanneer die expliciet wordt aangeboden.