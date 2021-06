In deze review bekijken we de Roomba i3+ met Clean Base. We vertellen over onze ervaringen met deze robotstofzuiger, die automatisch het vuilbakje leegt.

Roomba i3+ met Clean Base review

Eerder hebben we al eens over de Roomba i7+ geschreven, de allereerste robotstofzuiger met Clean Base. Die was met 1200 euro wel behoorlijk aan de prijs. Inmiddels heeft iRobot met de Roomba i3+ een goedkoper alternatief, met een adviesprijs van 699 euro. Hij is ook verkrijgbaar zonder afzuigstation voor 449 euro (maar vaak zelfs voor minder). Werkt dit net zo goed en heeft Roomba wat andere functies betreft een stap voor op de toenemende concurrentie van andere merken zoals eufy en Xiaomi? Je leest het in deze review!

Roomba i3+ in het kort

Middenklasse robotstofzuiger van iRobot

Model i3+ met Clean Base en i3 zonder Clean Base

Leegt automatisch de opvakbak voor stof

Aansturen met app, Google Assistent, Amazon Alexa of IFTTT

Hoogte 9-12 cm (om onder meubels te stofzuigen)

Prijs vanaf €449 (zonder Clean Base)

Installatie van de Roomba i3+

De Roomba is een goedkoopste robotstofzuiger van Roomba die geleverd kan worden met de Clean Base, het automatische afzuigsysteem voor vuil. Dit basisstation werd eerder al aangeboden bij de i7+ en de i9+ en zorgt ervoor dat je nooit meer het opvangbakje hoeft te legen, wat bij robotstofzuigers soms een wat vies en stoffig karweitje kan zijn. In plaats daarvan wordt alles in een stofzak in het basisstation geleegd. Je hoeft eenmaal in de zoveel weken de stofzak weg te gooien en te vervangen door een nieuwe. Uiteraard zorgt het basistation er ook voor dat je Roomba altijd opgeladen is en klaar voor gebruik. De Roomba zelf is gemaakt van matte kunststof en dat is een pluspunt, want eerdere modellen zagen er met hun glimmende uiterlijk nogal snel stoffig en vies uit.

We pakten alles uit, openden de app en volgden de stappen op het scherm. Als je wilt kun je meteen beginnen met stofzuigen door op de Clean-knop te drukken, maar wie slim is regelt het via de app. Het koppelen met ons draadloze netwerk leverde nog wel wat problemen op. Dit lukte na 3x proberen. Het vinden van het netwerk was op zich niet zo’n probleem (wij hebben een mesh netwerk met 2,4GHz en 5GHz via Eero) maar het verwerken van de instellingen en het gebruiksklaar maken liep na een paar minuten telkens spaak. Het gaat gelukkig wel een stuk makkelijk dan een paar jaar geleden, toen we de klantenservice van Roomba moesten bellen. Dat hoefde nu niet, maar vergeleken met onze huidige stofzuiger (een zelf aangeschafte Roborock S5 Max) hadden we van marktleider iRobot toch iets meer gebruiksgemak en functies verwacht. Het doorlopen van de stappen is niet moeilijk, maar het zou mooi zijn als het just works.



Het basisstation is vrij groot en je moet er wel ruimte voor hebben.

Roomba i3+ in gebruik

Via de app zie je alle functies die je nodig hebt. Je kunt met een druk op de knop het stofzuigen starten en zodra de Roomba van mening is dat de bak geleegd moet worden of wanneer de accu leeg dreigt te raken (na ongeveer 90 minuten), gaat hij vanzelf terug naar zijn basisstation en laat met luid geblaas weten dat de bak wordt geleegd. Na een tijdje laden gaat hij verder waar hij was gebleven.

Je kunt ook een schema maken of een tijdslimiet instellen, bijvoorbeeld voor 15, 30 of 45 minuten. Geef je toegang tot je locatie, dan kan de Roomba beginnen met schoonmaken op het moment dat jij het huis verlaat en je slimme deurslot op slot doet. De Roomba i3+ werkt in rechte lijnen en blijft wat langer doorgaan op plekken waar extra veel stof ligt. Je kunt dit ook handmatig bewerkstelligen door op de Spot-knop te drukken.

De i3+ maakt een plattegrond van je huis, om rechte lijnen te kunnen trekken. Helaas is het niet mogelijk om zones aan te maken en kamers aan te wijzen, iets wat bij de Roborock standaard is. Het zou handig zijn als je een specifieke kamer kunt aanwijzen of een gebied op de plattegrond zou kunnen tekenen, zodat je de Roomba erop af kunt sturen. Ook zouden we graag zones willen instellen waar de Roomba niet mag komen, bijvoorbeeld een plek met veel kabels. Je zult hiervoor een speciaal baken moeten aanschaffen, een klein plastic zuiltje dat met signalen aangeeft dat de Roomba weg moet blijven. Deze oplossing biedt iRobot al jaren en we hadden eigenlijk gehoopt dat de fabrikant met z’n tijd mee was gegaan en net als andere fabrikanten een digitale oplossing hiervoor biedt.

Een stemcommando “Maak de keuken schoon” zou erg handig zijn, maar het is bij dit model niet mogelijk. Wel kun je zien waar de Roomba heeft schoongemaakt en op welke momenten. Je krijgt ook stats over de schoonmaakbeurten, de tijdsduur en of het tijd is om de stofzak te vervangen.

Jammer is dat iRobot geen HomeKit ondersteunt, zeker als je bedenkt dat Roomba een wat duurder merk is dat draagkrachtige Apple-gebruikers zal aanspreken. Met HomeBridge werkt het wel en je kunt met een webhook ook een Siri Shortcut aanmaken, maar dat is niet voor iedereen weggelegd. De enige opties zijn IFTTT, Google Assistent en Amazon Alexa. Als dit over een tijdje naadloos met elkaar samenwerkt via Matter zou dat perfect zijn, maar voorlopig is het nog toekomstmuziek. Maar zelfs als je de andere spraakassistenten gebruikt vinden we de mogelijkheden nog wat beperkt. Je kunt alleen vragen om het huis te stofzuigen, je kunt de robot niet naar een specifieke kamer sturen.

Soms vonden we het daarom makkelijker om gewoon de Roomba op te pakken en op de gewenste plek neer te zetten. Een druk op de Start- of Spot-knop gaat dan bovendien vaak sneller dan het openen van de app of een spraakcommando bedenken.

Clean Base: 200 euro extra waard?

Of je de Clean Base nodig hebt, is een lastige vraag. Het is nogal een forse prijs voor een beetje extra gebruiksgemak. Daar staat tegenover dat je met de Clean Base er eigenlijk geen omkijken meer naar hebt – althans wat de stofzak betreft. Je zult nog wel regelmatig je vingers vuil moeten maken om de borstels te reinigen en te zorgen dat de sensoren vrij blijven. De app waarschuwt als er onderhoud nodig is.

Voor mensen met stofallergie of mensen die het leegmaken van de stofbak een vervelend klusje vinden is de Clean Base van de iRobot i3+ perfect. Voorheen was je voor deze modellen meer dan duizend euro kwijt. De speciale stofzakken zijn weliswaar prijzig, maar ze zijn gemaakt van speciaal allergenen-blokkerend materiaal waardoor 99 procent van de pollen en andere kleine deeltjes worden tegengehouden. Staat de stofzuiger in de woonkamer of vlakbij je bed, dan is dit een prettig idee.

Eventueel zou je ook kunnen kijken naar afgeprijsde modellen van de i7+ en i9+ die al wat langer op de markt zijn en die betere kaartfuncties hebben.

Score 7.5 iRobot Roomba i3+ €699 Voordelen + Reinigt goed en nauwkeurig

Verkrijgbaar met Clean Base, nooit meer stofbak leegmaken

Goedkoper dan eerdere modellen met Clean Base

Prima gebruiksduur van 90 minuten tussen oplaadbeurten Nadelen – Geen HomeKit

Kan niet schoonmaken per kamer of locatie

Kaart is niet interactief, geen opties

Afzuiger is erg luid

Conclusie Roomba i3+ review

Over de schoonmaakkwaliteiten van de Roomba i3+ hebben we niet te klagen: hij reinigt goed en grondig en laat geen onnodige rommel achter. Wel hadden we iets meer slimme functies verwacht, vooral voor iPhone-gebruikers. iRobot is een premium merk dat vooral gebruikers met een wat duurdere smartphone zal aanspreken en dan kom je automatisch uit bij Apple. We kregen de indruk dat budgetmerk Roborock voor ons als Apple-gebruikers meer te bieden heeft en dat is jammer. Zeker als je het prijsverschil ziet hadden we van de Roomba i3+ toch iets meer verwacht. De Roborock voelt net zo solide aan en bevat zelfs een dweilfunctie. Je moet wel zelf de stofbak legen en het water bijvullen, maar dat is een typisch weekendklusje geworden.

Ben je verstokte iRobot-gebruiker en wil je geen ander merk, dan is de iRobot i3+ wel een prima keuze: hij is goedkoper dan de meeste andere modellen uit het assortiment en wordt als enige middenklassemodel geleverd met Clean Base. Voor de meeste gezinnen zal dit een prima robotstofzuiger zijn, die door zijn uiterlijk van matte kunststof er zelf ook wat minder snel stoffig uit ziet.

