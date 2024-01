De anekdote is afkomstig van Walt Mossberg, de journalist van The Wall Street Journal die in de begindagen van de iPhone erg aanwezig was. Bij elke onthulling van een nieuwe iPhone verschenen er wel weer foto’s waarop Mossberg gezellig stond na te praten met Steve Jobs. De verslaggever stond in nauw contact met belangrijke mensen binnen Apple. Eén van die invloedrijke figuren was Jony Ive, de man die jarenlang het design van de Apple-producten bepaalde. Op een gegeven moment ontstond bij Ive het idee om de bestaande MacBook Pro– en MacBook Air-productlijnen samen te voegen.

Het heeft allemaal te maken met de overdracht van de CEO-rol van Steve Jobs naar Tim Cook. Volgens Mossberg weet Tim Cook van zichzelf dat hij geen productman is. Hij gaf Ive daarom meer de vrije hand, zowel op het gebied van hardware als software. Ive greep zijn kans en besloot hij dat er “geen aparte Air en Pro meer hoefden te zijn”.

Ive’s plan was om een MacBook Pro te maken die heel licht en dun was, nog dunner dan een MacBook Air. “Het zou een duurdere machine zijn, dus beter voor de bedrijfsresultaten”, herinnert Mossberg zich. “Mensen zouden het toch wel kopen, ook al hadden ze de extra rekenkracht niet nodig.”

Eén dure, lichtgewicht MacBook voor iedereen. Dat zag Jony Ive wel zitten.

Zoiets zou onder Steve Jobs niet zijn gebeurd. Jobs vond altijd dat er twee MacBook-lijnen moesten zijn, eentje voor consumenten en professionals. Hij was ook nauwer betrokken bij de ontwikkeling van de producten. “Jobs trok hem weg van zijn gekkere instincten. Hij zei tegen sommige dingen nee en tegen andere dingen ja. Tim Cook deed dat niet.”

Ive kreeg echter toch tegengas, namelijk vanuit de engineering- en product management-teams. Engineering wilde graag een verbeterde versie van de Air, omdat dit immers het bestverkochte product was en het zou zonde zijn om zomaar te stoppen met de MacBook Air-lijn. Uiteindelijk slaagden de engineers en de productmanagers erin om een nieuwe MacBook Air uit te brengen, met minimale wijzigingen. Maar het was wél een nieuw model.