Onrust bij Amazon

Niet alleen bij Twitter is er onrust, ook bij andere techbedrijven wordt gekeken naar kostenbesparingen en mogelijke ontslagen. Amazon is één ervan. Het bedrijf zou van plan zijn om te stoppen met spraakassistent Alexa, zo meldt Business Insider. Er zou een crisis gaande zijn binnen de afdeling, er zijn talloze mensen ontslagen en er wordt fors verlies gedraaid. Wat is er aan de hand?



Goedkope speakers bleek mislukte strategie

Alexa ging in november 2014 start en werd gezien als een revolutionaire ontwikkeling voor de toekomst. Je kon voortaan alles bedienen met je stem. Maar bijna tien jaar later ziet het er niet zo zonnig uit voor de spraakassistent. Amazon’s bedrijfsonderdeel ‘Worldwide Digital’ had in het eerste kwartaal een verlies van 3 miljard dollar. Dit is de afdeling die de Alexa spraaktechnologie en de Echo speakers ontwikkeld. Een groot deel van die verliezen worden veroorzaakt door Alexa, vertelde een insider. Dit is het meest verliesgevende bedrijfsonderdeel van Amazon, meer nog dan de pas opgerichte fysieke winkels en supermarkten.

Hobbyproject van Jeff Bezos

Amazon-oprichter Jeff Bezos zou de Echo-speakers zelf hebben bedacht en was ook vanaf het begin erg betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van Alexa. Bezos zat er bovenop om Alexa steeds beter te maken, met bijvoorbeeld kortere responstijden. Het zou Bezos’ hobbyproject zijn geweest.

Tot nu toe vond Amazon het prima dat sommige bedrijfsonderdelen minder presteerden, maar dat zou nu zijn veranderd. Er zijn bij het Amazon Alexa- en devices-team heel wat mensen zijn ontslagen, zo blijkt uit een interne e-mail. Uit gesprekken met medewerkers blijkt dat de afdeling in een crisis verkeert. Alexa was ooit een van de snelstgroeiende projecten binnen Amazon, maar veel winst is er nooit mee gemaakt. Amazon besloot de speakers tegen kostprijs te verkopen en hoopte dat de kosten zich later vanzelf zouden terugverdienen. Maar dat gebeurde niet. Gebruikers stelden miljarden vragen per week, maar dat bleken vooral simpele commando’s te zijn, zoals vragen naar het weer of afspelen van muziek. Dat leverde weinig extra omzet op. Medewerkers spreken zelfs van een “kolossale mislukking”. Sinds 2018 weet Amazon al dat Alexa een bodemloze put is en er werden ook wel maatregelen genomen, onder andere door geen nieuwe mensen aan te nemen. Maar die maatregelen leverden weinig op. Ondertussen zorgt Alexa voor een verlies van rond de $10 miljard per jaar. Initatieven om meer aan de speakers te verdienen, zoals het ontwikkelen van Skills door externe partijen, leverden niets op.

Een topman van Amazon claimt echter dat het bedrijf nog steeds achter Alexa en de Amazon Echo-speakers staat en erin zal blijven investeren. Bezos lijkt echter de interesse in Alexa kwijt te zijn. Hij bemoeit zich niet meer met nieuwe ontwikkelingen en is vooral druk met zijn nieuwste hobbyproject: de duizend dollar kostende huisrobot Astro.

Wat betekent het voor jou?

In Nederland is Amazon Alexa nooit een belangrijke spraakassistent geweest, omdat de Nederlandse taal niet wordt ondersteund. Vanwege de moeilijke omstandigheden is de kans klein dat er ooit nog Nederlandse spraakondersteuning komt. Bovendien zijn Amazon-apparaten zoals de Echo-speakers in Nederland minder goed verkocht dan in andere Europese landen zoals Duitsland en Frankrijk. Dit komt onder andere omdat we langer moesten wachten op de internationale edities van speakers zoals de Echo Dot en Echo Show.

Overigens is Alexa ook in de VS niet de belangrijkste spraakassistent. Insider Intelligence schat in dat Google Assistent de grootste is (81,5 miljoen gebruikers), gevolgd door Apple Siri (77,6 miljoen) en daarna Alexa (71,6 miljoen). Door ontwikkelingen zoals Matter zul je minder afhankelijk worden van een bepaald platform, dus heb je apparaten die met Amazon Alexa werken, dan is de kans groot dat je die over een paar maanden met HomeKit of Google Assistent kunt bedienen.

Hoe zit het met Siri en Google Assistent?

Zou iets soortgelijks ook met Siri kunnen gebeuren? Apple investeert veel geld in Siri en haalt er nauwelijks inkomsten uit. Een belangrijk verschil is wel, dat Apple een flinke marge hanteert en geen producten tegen kostprijs verkoopt, in de hoop er later op te verdienen. Dat geldt ook voor de HomePod. Er zijn niet veel in-app aankopen op de HomePod, waarbij Apple een percentage kan afromen. De enige manier om wat geld binnen te harken is met Apple Music op de HomePod. Maar Apple is op dat punt wat minder afhankelijk van extra inkomsten achteraf.

Een bedrijf dat wél de Amazon-strategie heeft gevolgd en dat zelfs nog wat extremer heeft doorgetrokken is Google. Je kunt de Google Nest-speakers ongeveer tegen kostprijs en soms zelfs gratis krijgen bij aankoop van een ander product. In hoeverre Google die kosten voor het gratis weggeven van speakers later gaat terugverdienen, is nog maar de vraag. In zoekresultaten kun je advertenties vertonen, maar bij het opvragen van het weerbericht zijn er weinig mogelijkheden voor gesponsorde content.