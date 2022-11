We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Spirited

Spirited is een komische variant op de klassieker A Christmas Carol van Charles Dickens. Een geest (Will Ferrell) wil zorgen dat een man (Ryan Reynolds) zijn fouten inziet. Dat verloopt echter niet helemaal zoals gepland. Deze big-budget film legt minder nadruk op het karakter Scrooge, dat in het klassieke Dickens-verhaal. Daarin krijgt Scrooge bezoek van verschillende geesten uit het verleden, heden en de toekomst. In Spirited is Briggs geen Scrooge en gaat het erom dat de geest van het heden eens goed nadenkt over zijn daden. Het verhaal wordt vooral verteld vanuit het perspectief van de geesten. We zien in de film ook Octavia Spencer en Sunita Mani, terwijl de muziek is verzorgd door Oscar-winnaars Benj Pasek en Justin Paul.

Bekijken: Spirited

Nieuw op Apple TV+: A Charlie Brown Thanksgiving

In de VS is het al sinds de jaren zeventig traditie dat er elk jaar rond kerst een Charlie Brown-special wordt uitgebracht. Dit jaar is het niet meer op de zender ABC, maar bij Apple TV+. Om de niet-betalende kijkers tegemoet te komen stelt Apple de special tussen 23 en 27 november gratis beschikbaar op Apple TV+. Als betalend gebruiker kun je uiteraard op elk moment kijken. Peppermint Patty nodigt iedereen uit voor Charlie Brown’s Thanksgeving-feestje, ook al was het de bedoeling dat hij bij zijn oma op bezoek zou gaan. Snoopy gaat met hulp van zijn vrienden een eigen versie van het Thanksgiving-diner bereiden.

Bekijken: A Charlie Brown Thanksgiving

Mickey: The Story of a Mouse

Te zien bij: Disney+

Documentaire over dé bekendste Disney-figuur, die eind jaren twintig zijn debuut maakte en niet meer weg te denken is.

Disenchanted

Te zien bij: Disney+

Het vervolg op de film Enchanted. Giselle (Amy Adams) en Robert (Patrick Dempsey) besluiten na tien jaar huwelijk New York te verlaten. Ze gaan buiten de stad wonen. Giselle vraagt zich af of ze wel echt gelukkig is en zet ongewild het leven in de echte wereld en Andalasia op zijn kop.

The Santa Clauses (S01)

Te zien bij: Disney+

Scott Calvin is terug! Na 30 jaar als kerstman (ofwel Santa Claus) is hij opgewekter dan ooit. Maar kerstmis wordt steeds minder populair, en zijn magie als Santa is langzaam aan het vervagen. Scott krijgt het steeds moeilijker met zijn veeleisende taak, en ook zijn gezin heeft aandacht nodig. Dan ontdekt hij dat er een manier is om te stoppen als Santa, en gaat hij denken aan aftreden. Als hij een waardige opvolger kan vinden, hoopt hij een beter vader en echtgenoot te worden.

Elite (S06)

Te zien bij: Netflix

Als drie arbeiderskinderen zich inschrijven bij een exclusieve privéschool in Spanje, leidt de confrontatie tussen de arme en rijke studenten tot een moord.

1899

Te zien bij: Netflix

Het is een mooie tijd voor mensen die van raadselachtige tv-shows houden. Denk aan de vliegtuigcrash in Yellowjackets, het geheimzinnige kantoor in Severance en de mysteries rondom Outer Range. Nieuw in dit genre is 1899 op Netflix. In acht afleveringen krijg je te maken met een duizelingwekkend aantal mysteries en onverwachte wendingen. Ondertussen zit je als kijker de puzzelstukjes bij elkaar te plakken. 1899 is gemaakt door Jantje Friese en Baran bo Odar, hetzelfde creatieve team dat de Duitse serie Dark maakte. 1899 is meertalig: het speelt zich af op een passagiersschip dat in het jaar 1899 een groep mensen van Europa naar de VS verscheept. Zo is er een pasgetrouwd stel uit Frankrijk (Mathilde Ollivier en Jonas Bloquet), een Duitse kapitein (Andreas Pietschmann), een Spaanse priester en zijn verwende broer (José Pimentão en Miguel Bernardeau), een Chinese moeder en dochter (Gabby Wong en Isabella Wei), mijn werkers uit Polen en Engeland, een groep arme Deense passagiers en nog veel meer. Centraal in het verhaal staat Maura (Emily Beecham), een Engelse vrouw die medicijnen studeert maar geen medische handelingen mag verrichten omdat ze een vrouw is. Op het eerste gezicht hebben de karakters weinig overeenkomsten, behalve dat ze vertrekken uit Europa. Maar welke geheimen verbergen ze?

Inside Job (S02)

Te zien bij: Netflix

Hagedissenmensen? Echt. De maanlanding? Nep. Een vreemd genie en haar disfunctionele collega’s hebben een dagtaak aan het beheer van de complotten in de wereld.

Slumberland

Te zien bij: Netflix

Een avontuurlijk jong weesmeisje gaat samen met een boomlange rover op reis door een droomland, op zoek naar een kostbare parel waarmee haar grootste wens in vervulling zal gaan.

Arrow (S01-S08)

Te zien bij: HBO Max

Stephen Amell speelt de rol van Green Arrow, een rijke playboy die een superheld wordt en met zijn speciale pijlen de stad van schurken verlost.

A Christmas Story Christmas

Te zien bij: HBO Max

Ralphie is groot geworden in dit vervolg op de jaarlijkse feestdagenfavoriet waarin hij Kerstmis moet overleven, en alles wat daarbij hoort, ditmaal als vader.

Binnen bij Oranje

Te zien bij: Amazon Prime Video

In Binnen bij Oranje, heldenverhalen, kijken Louis van Gaal, Dick Advocaat, Rafael van der Vaart, Giovanni van Bronckhorst, Dirk Kuijt en Khalid Boulahrouz terug op eindtoernooien die ze meemaakten als onderdeel van het Nederlands Elftal. Oranjeavonturen die van dichtbij werden meegemaakt door toenmalig perschef van Oranje, maar bovenal voetbalicoon: Kees Jansma.Kees was erbij. Hij is de man die jarenlang de brandjes moet blussen. Die verhalen uit de pers moet houden en spelers in bescherming neemt. De zes spelers en coaches van Oranje nemen samen met Kees één voor één plaats in een bioscoop setting waar zij in een openhartig gesprek een inside-blik geven op hun bijna gouden jaren in Oranje. Letterlijk even Binnen bij Oranje. Dit alles aan de hand van fragmenten van de meest memorabele momenten uit de EK’s en WK’s tussen 2004 en 2014.

The People We Hat at the Wedding

Te zien bij: Amazon Prime Video

In de hilarisch grappige komedie The People We Hate at the Wedding worden de niet functionerende Amerikaanse broers en zussen Alice (Kristen Bell) en Paul (Ben Platt), samen met hun altijd optimistische moeder (Allison Janney), uitgenodigd op de Britse bruiloft van hun vervreemde halfzus Eloise (Cynthia Addai-Robinson) als een kans voor hen om opnieuw contact te maken als – min of meer – volwassenen, en te leren van elkaar te houden zoals ze dat ooit deden.

Moonlight

Te zien bij: Videoland

Jaren 80, Miami. Dit verhaal focust zich in drie hoofstukken op de jeugd, puberteit en volwassenheid van een Afro-Amerikaanse man die zich in de turbulente stad Miami probeert staande te houden. Hij wordt gepest op school en thuis is het leven hard voor hem. Hij probeert zichzelf te ontdekken en liefde te vinden ondanks zijn worstelingen met zijn achtergrond en seksualiteit.

A Parked Life

Te zien bij: Pathé Thuis

Een intiem portret van een van de vele Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs die als nomaden in West-Europa leven. Hij ziet de scheuren in Europa door zijn voorruit en de scheuren in zijn huwelijk op zijn telefoon.

The Personal History of David Copperfield

Te zien bij: Ziggo

Nadat de jonge David Copperfield door zijn stiefvader uit huis wordt gezet, belandt hij van het ene avontuur in het andere en ontmoet hij de meest excentrieke personages uit het Victoriaanse Engeland. Zijn reis leidt hem van armoede naar rijkdom en weer terug, maar de leergierige Copperfield trotseert zowel voor- als tegenspoed met opgeheven hoofd. Gebaseerd op de wereldberoemde roman van Charles Dickens.