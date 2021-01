Weekend-kijktips: Death to 2020, Yearly Departed en meer

We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Binnenkort bij Apple TV+: Billie Eilish

Bij Apple TV+ kun je binnenkort kijken naar een documentaire over Billie Eilish. Apple heeft nu de eerste trailer vrijgegeven. De docu volgt het leven van een van ‘s werelds grootste popsterren. Apple betaalde naar verluid $25 miljoen voor ‘The World’s A Little Blurry’, dat vanaf 26 februari te zien is bij de tv-dienst. We zien Eilish in haar dagelijkse leven thuis, op het podium en als kind dankzij home video’s.

Eilish werkte eerder al met Apple samen, onder andere tijdens de uitreiking van de Apple Music Awards in het Steve Jobs Theater in december 2019. Eilish kreeg toen de prijs voor Global Artist of the Year. Samen met haar broer Finneas werd ze bovendien benoemd tot Songwriter of the Year. Ook die is te zien in de documentaire. Samen met haar vader Patrick O’Connell presenteerde ze een radioshow op het Apple Music-radiostation.

Meer info: The World’s A Little Blurry

Death to 2020

Te zien bij: Netflix

Deze mockumentary van de maker van Black Mirror roept gemengde gevoelens op. Flauw of geweldig, je mag het zelf beslissen. Charlie Brooker schakelde Hugh Grant en Samuel L. Jackson in voor een komische terugblik op 2020. Lisa Kudrow is te zien als een conservatieve politica, terwijl Tracey Ullman haar commentaar geeft als The Queen. Verdere rollen zijn er voor onder meer Kumail Nanjiani en Joe Keery. Laurence Fishburne doet de voice-over.

Yearly Departed (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Tot kijk, 2020. Opgeruimd staat netjes. In deze hilarische, absurde en levensbevestigende comedyspecial sluiten zeven uitgesproken comédiennes het jaar af dat nooit leek te eindigen. Phoebe Robinson (2 Dope Queens) host een line-up met ‘s werelds grappigste vrouwen en neemt afscheid van de grootste conceptuele verliezen van 2020, van TV Cops tot Casual Sex. Het jaar krijgt een louterend vaarwel.

Jexi

Te zien bij: Amazon Prime Video

Phil is een slimme, grappige en leuke man maar is helemaal verslaafd aan zijn telefoon. Hij is single en heeft geen vrienden, hij haat zijn baan en heeft vrij weinig offline sociaal contact. Op een dag koopt hij een nieuwe telefoon en deze beschikt over de welbespraakte digitale assistent Lexi (Amy Schumer). Ze daagt Phil uit om van zijn zielig telefoonverslaving af te komen.

The Minimalists – Less is Now

Te zien bij: Netflix

Goede vrienden Joshua Fields Milburn en Ryan Nicodemus hebben een beweging opgebouwd vanuit het minimalisme. Ze vertellen hoe ons leven beter kan zijn met minder.

Headspace Guide to Meditation

Te zien bij: Netflix

Headspace laat op een vriendelijke, geanimeerde manier de voordelen van meditatie zien en biedt technieken en begeleide meditaties waarmee je direct kunt beginnen.

La Sens de la Fete

Te zien bij: Netflix

Max werkt 30 jaar als cateraar en organiseerde reeds honderden feesten. Vandaag staat een prachtige bruiloft op het programma die zal plaatsvinden in een 17e eeuws kasteel. Zoals steeds heeft Max alles geregeld opdat het een succesvolle gebeurtenis wordt. Echter, wordt zijn schema verstoord en elk moment van geluk en opwinding dreigt te kunnen uitmonden in een ramp.

Logan Lucky

Te zien bij: Ziggo

Broers Jimmy en Clyde Logan bedenken een plan om een overval te plegen tijdens de Coca Cola Cup NASCAR-race. Daarvoor schakelen ze de hulp in van de kluiskraker Joe Bang. Het enige probleem is dat hij nog achter de tralies zit.

Equinox (S01)

Te zien bij: Netflix

Astrid wordt gekweld door visioenen sinds de verdwijning van haar zus en haar klasgenoten 21 jaar geleden. Ze start een onderzoek dat een duistere waarheid blootlegt.

Sanpa: Sins of the Savior (S01)

Te zien bij: Netflix

Tijdens een heroïnecrisis zorgde Vincenzo Muccioli voor de verslaafden en kreeg hij overal veel lof, zelfs toen hij werd beschuldigd van het gebruik van geweld.

Cops and Robbers

Te zien bij: Netflix

Animatie en activisme komen samen in deze reactie op politiegeweld en raciaal onrecht via multimedia.

The People vs. Larry Flynt

Te zien bij: Film1

Stripclub-eigenaar Larry Flynt creëert samen met zijn vrouw Althea het porno-magazine Hustler, dat de taboes van de maatschappij probeert te doorbreken. Hustler brengt de Flynts niet alleen miljoenen aan winst, maar ook de woede van vele “fatsoenlijke” mensen, waaronder van tv-dominee Jerry Falwell.

The Fall (S03)

Te zien bij: Videoland

Een hoofdinspecteur vecht tegen haar eigen persoonlijke demonen terwijl ze een seriemoordenaar probeert te ontmaskeren die zich voordoet als familieman.

Normal Is Over 1.1

Te zien bij: Pathé Thuis

Een persoonlijke zoektocht van filmmaker Renée Scheltema naar de relatie tussen geld, ongelijke verdeling van welvaart, klimaatverandering, het uitsterven van soorten en het uitputten van grondstoffen.