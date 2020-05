Mini Cooper AirPods-hoesje

Elago maakt meestal retro-accessoires voor Apple-producten, zoals hoesjes in de vorm van een Game Boy, een retro Macintosh of een Apple Watch-houder in de vorm van een mini iPod. Nu hebben ze weer een iconisch object gevonden waar je je AirPods in kunt stoppen: de Mini Cooper.



De hoes is gemaakt van siliconenrubber en beschermt tegen vallen. Het hoesje gloeit bovendien op in het donker. “Buckle up and get ready for the road trip!” zegt de fabrikant erover. “Don’t leave on your trip without being properly prepared with elago’s new Mini Car Case!”

De koplampen en lampen aan de achterkant lichten op in het donker. Je krijgt nog steeds toegang tot de AirPods als ze in de case zitten en kunt ze draadloos of met een kabel opladen. De kabel steek je door het nummerbord aan de achterkant. De motorkap gaat open om je AirPods te pakken.

Het hoesje kost $15 en is in drie kleuren verkrijgbaar: rood, groen en klassiek wit. Elago wil niet zeggen of er ook nog een versie voor de AirPods Pro komt.