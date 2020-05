Wat gebeurde er op Apple-gebied op vrijdag 29 mei 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

De challenger-bank bunq kondigde vandaag een grote appupdate aan, maar nog niet iedereen kan er gebruik van maken. Ook schreven we over het samen kijken met Plex en hoofdstukken in YouTube. Dat en nog veel meer in deze goedgevulde iCulture Vandaag!



Opinie, tips en meer

Nieuws

Apps en accessoires

De vernieuwde bunq-app in versie 3.0 heeft een nieuw uiterlijk gekregen en is in publieke beta te testen.

De Powerbeats Pro 2020 komen op 9 juni uit in vier nieuwe kleuren.

Deals

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

RTL Nieuws (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Design aangepast en dark mode toegevoegd.

Microsoft OneDrive (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.0+) - De scanknop bedekte voorheen de tekst in het bannerbericht. Dit is opgelost.

AutoSleep slaaptracker (€4,49, iPhone, iOS 11.0+) - AutoSleep waarschuwt nu als het tijd is om je Apple Watch op te laden.

Tot Pocket (€21,99, iPhone/iPad, iOS 13.0+) - Deze teksteditor heef nu een fantastische deelextensie.