SteelSeries heeft de Nimbus+ controller aangekondigd. Het is de opvolger van de eerder verschenen Nimbus-controller. De nieuwe versie is binnenkort bij Apple beschikbaar.

Toen Apple in 2015 de Apple TV HD (toen nog Apple TV 4) samen met het besturingssysteem tvOS aankondigde, speelden games een relatief grote rol. Bekende series als Skylanders en Disney Infinity vonden hun weg naar de Apple TV, maar al snel bleek dat niet zo’n grote hit. Toch was SteelSeries er snel bij met de Nimbus-controller, een praktische gamecontroller voor de Apple TV, iPhone en iPad. Nu gaming dankzij Apple Arcade een boost gekregen heeft, is het tijd voor een nieuwe versie.



SteelSeries Nimbus+ aangekondigd: nieuwe controller voor Apple

De SteelSeries Nimbus+, zoals de nieuwe versie heet, lijkt in veel opzichten op de eerste versie. Er zitten dezelfde knoppen op, bevat ook twee control sticks en een D-pad en heeft vier schouderknoppen. Naast de thuisknop zit er ook een nieuwe menuknop aan de voorkant. Nieuw is ook dat je de control sticks nu ook in kan drukken, wat van pas kan komen bij sommige games. SteelSeries belooft ook een verbetering voor de schouderknoppen.

Waar de batterijduur van het vorige model nog 40 uur was, is dat met deze nieuwe versie verlengd naar 50 uur. Opladen gaat nog steeds met een Lightning-kabel. De SteelSeries Nimbus+ komt standaard met een houder om je iPhone aan te bevestigen, zodat je de controller ook makkelijk kan gebruiken tijdens het spelen op je iPhone. De controller is MFi-gecertificeerd en werkt daardoor zonder problemen op al je Apple-apparaten.

In de VS gaat de controller $69 kosten. Wat de Europese prijs wordt, is nog niet duidelijk. We gaan er vanuit dat dit ongeveer €69 wordt. De controller is binnenkort beschikbaar bij Apple, net als de vorige versie. Apple verkoopt deze niet meer, maar je vindt hem nog wel bij andere winkels. Check ook ons overzicht van de beste gamecontrollers voor iPhone, iPad, Mac en Apple TV.