Apple heeft in het verleden al een hoop creatieve en unieke hoezen uitgebracht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Smart Battery Cases, het Magic Keyboard voor de iPad of de leren MagSafe sleeves voor de iPhone 12. Twee nieuwe patenten beschrijven hoe Apple de bescherming van je iPad of iPhone multifunctioneler wil maken met een oplaadfunctie voor je AirPods.



Patent: AirPods opladen met iPhone-hoesje

In de omschrijving van het eerste patent legt Apple uit welk probleem ze allereerst willen aanpakken. Zijn jouw AirPods ook wel eens leeg op het moment dat je ze nodig hebt? Apple wil dit met dit patent aanpakken. Het probleem kan worden opgelost door een oplader in de hoes te verwerken, zodat je onderweg je apparaat alsnog kunt opladen.

Met verschillende tekeningen toont Apple hoe een hoes en een accessoire bij elkaar kunnen worden gestopt. De hoezen in de afbeeldingen hebben “een holte” voor het desbetreffende apparaat en waar vervolgens stroom doorheen kan worden geleid. Hoewel Apple het accessoire niet bij naam noemt, laten de afbeeldingen weinig aan de verbeelding over. Daarop is namelijk duidelijk een setje AirPods te zien. Het oplaadmechanisme is ook vastgelegd in het document. De AirPods kunnen op hun plaats worden gehouden door het “te klemmen, magnetisch vast te klikken of beiden,” aldus Apple.

In het patent staan ook afbeeldingen waarin de AirPods bovenaan de iPhone via hun stokjes in de hoes geschoven worden. Ook is er een versie waarop een soort wallet-case achterop de iPhone vastgeplakt zit, met links en rechts plek voor een AirPod. Dit is vergelijkbaar met Apple’s leren MagSafe-wallet. Misschien hoeven we over een tijdje dus geen aparte AirPods Case meer mee te nemen?

Het is niet helemaal duidelijk op welke plek de oplader precies moet komen. Tekeningen van het patent suggereren dat het oplaadpunt eventueel ook aan de boven- of achterzijde kan worden geplaatst. Ook staat nog niet vast of de houder voor het accessoire magnetisch te verwijderen is of niet.

Een nieuw Smart Keyboard?

Er duikt tevens een tweede patent op in de Amerikaanse patentendatabase. Ook dit patent omschrijft een hoes, maar dan voor iets wat op een iPad lijkt. In het document wordt omschreven hoe Apple een probleem van de huidige Smart Keyboards voor de standaard iPad wil oplossen. Deze hoes beschermt alleen de voor- en niet de achterkant van je iPad. Een nieuwe versie van de case moet dat oplossen. Overigens beschermt het Smart Keyboard voor de iPad Pro en iPad Air 2020 wél de achterkant.

De hoes vouwt aan de ene zijde open, waarna deze tot een driehoek te vouwen is, net als bij het huidige Smart Keyboard. Het lijkt erop dat er ook een toetsenbord in de hoes is verwerkt en deze komt te voorschijn door de andere helft open te klappen. Dat is niet zomaar een toetsenbord, maar eentje met multi-touch. Hierdoor kan het “zowel toets- als touchinput ontvangen,” meldt het patent. Hiervoor heeft het toetsenbord een (semi-)transparant aanraakgevoelig paneel met verschillende toetsen in de vorm van een toetsenbord. Het is een glad oppervlakte, waardoor je op het oppervlakte kunt typen én swipen door met multi-touch gebaren.

Hoewel Apple elke week tientallen patenten aanvraagt, betekent dat nog niet dat ze er iets mee gaan doen. Zie jij deze patenten wel zitten? Laat het ons weten in de reacties.