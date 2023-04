We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw bij Apple TV+ vanaf woensdag: Tetris

Tetris is bedacht door een Rus en in deze film moet een Amerikaan ten tijde van de Koude Oorlog proberen om de rechten te bemachtigen om de game ook in de VS te kunnen uitbrengen. Dat levert de nodige spanningen op, onder andere met de Russische overheid. Worden de Russen naar goed Amerikaans gebruik weer als bad guys afgeschilderd? Dat kun je zelf zien in deze film met Taron Egerton in de hoofdrol. We schreven eerder al over de film Tetris.

Bekijken: Tetris

Rye Lane

Te zien bij: Disney+

Rye Lane, van de veelbelovende regisseur Raine Allen-Miller, is een romantische komedie met in de hoofdrollen David Jonsson en Vivian Oparah als Dom en Yas, twee twintigers die allebei in een nare scheiding liggen. Tijdens een enerverende dag in Zuid-Londen krijgen de twee een klik en helpen ze elkaar om te gaan met hun vreselijke exen. Misschien weten ze zelfs elkaars vertrouwen in de liefde te herstellen.

Doogie Kamealoha MD (S02)

Te zien bij: Disney+

Remake van Doogie Howser, nu in het tweede seizoen. Familiedrama over een tiener, gespeeld door Peyton Elizabeth Lee, die carrière wil maken als arts.

Unstable (S01)

Te zien bij: Netflix

Een biotech-genie probeert zijn verdriet te verwerken met steun van zijn zoon, die onder de schaduw van zijn vader uit wil komen en het familiebedrijf wil redden.

Murder Mystery 2

Te zien bij: Netflix

Nick en Audrey Spitz (Adam Sandler en Jennifer Aniston) zijn privé-detectives en beginnen hun eigen bureau. Wanneer een vriend wordt ontvoerd belanden ze midden in een internationaal onderzoek. Nick en Audrey zien er niet uit als geslepen detectives, maar als hun ware speurtalent komt bovendrijven, blijken ze toch een succesvol duo. Ondertussen wordt er veel gekibbeld tussen de twee. Het tweetal wordt uitgenodigd voor de bruiloft van een Maharajah (gespeeld door Adeel Akhtar). De plechtigheid vindt plaats op een tropisch eiland waar honderden gasten zijn uitgenodigd. Tijdens de trouwdienst wordt de rijke Indiër echter ontvoerd en Nick en Audrey moeten aan de slag.

Copycat Killer

Te zien bij: Netflix

Boekverfilming die maar liefst drie jaar in beslag heeft genomen. Een seriemoordenaar daagt de politie uit, wat uitdraait op een mediacircus. Deze spannende serie speelt zich in de jaren negentig af in de Taiwanese hoofdstad Taipei en draait om een klopjacht om een seriemoordenaar. Maar deze psychopaat weet de politie steeds weer belachelijk te maken, wat een hoop aandacht van de media oplevert. Een officier van justitie (Wu Kang-ren) is vastbesloten om de moordenaar te ontmaskeren, maar ontdekt al snel dat de zaak een stuk complexer is dan gedacht.

Succession (S04E01)

Te zien bij: HBO Max

Succesion volgt de levens van de familie Roy, waarbij het gaat over de toekomst en controle van het media en entertainment conglomeraat zodra hun verouderde vader (Brian Cox) begint terug te stappen

The Power (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

The Power is onze wereld, op een onverwachte natuurlijke wending na. Plotseling, en zonder waarschuwing, ontwikkelen tienermeisjes de kracht om anderen te elektrocuteren. De serie toont een cast van opmerkelijke personages van Londen tot Seattle, van Nigeria tot Oost-Europa, terwijl The Power zich ontwikkelt door een tinteling in de sleutelbeenderen van tieners tot een volledige omkering van de machtsbalans in de wereld.

Kelly

Te zien bij: Amazon Prime Video

Kelly van der Veer werd dankzij haar deelname aan Big Brother 2001 een van de bekendste transvrouwen van Nederland. In de documentaire op Amazon Prime Video krijgen we meer inzicht in haar jeugd en haar werk – en in haar keuze om de prostitutie in te gaan. Er zitten in de docu ook interviews met andere bekende transvrouwen, zoals Nikkie de Jager, die door Kelly beïnvloed zijn. Dat de film vanaf 31 maart te zien is, is geen toeval: het is de Internationale Dag van Transgendervisibiliteit.

Raven’s Hollow

Te zien bij: Ziggo

Edgar Allan Poe en vier andere cadetten worden tijdens een trainingsoefening in de staat New York door een gruwelijke ontdekking naar een vergeten gemeenschap getrokken.

Temptation Island Love or Leave (S04E01+E2)

Te zien bij: Videoland

Vier koppels proberen in het zonnige Italië te ontdekken of ze met de ware zijn of dat er toch iemand is die beter bij hen past. De partners worden van elkaar gescheiden en komen in contact met singles die op zoek zijn naar een serieuze relatie. Tijdens meerdere dates krijgen ze de kans een diepere connectie aan te gaan en te groeien als persoon. Gaan de deelnemers na het experiment weer terug naar hun vaste partner?

King Of The Cruise

Te zien bij: Cinemember

Een kijkje in de decadente en bizarre wereld van cruiseschepen, met een aandachtzoekende Schotse baron in de hoofdrol, op een missie om gezien te worden.

The Old Way

Te zien bij: Pathé Thuis

De voormalige revolverheld Colton Briggs is tegenwoordig eigenaar van een winkel en leidt een rustig bestaan met zijn gezin, wanneer een groep bandieten zijn vrouw vermoordt. Samen met zijn twaalfjarige dochter zweert hij wraak.

Dead For A Dollar

Te zien bij: Pathé Thuis

Beroemde premiejager Max krijgt de taak om de vrouw van een rijke zakenman terug te brengen. Tijdens zijn reis stuit hij op zijn gezworen vijand, de man die Max jaren eerder naar de gevangenis gestuurd heeft.