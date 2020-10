Had je last van problemen met Safari 14 in macOS Mojave? Apple heeft een aanvullende update voor macOS Mojave 10.14.6 uitgebracht. Ook macOS Catalina 10.15.7 geeft voor sommige mensen problemen zoals een hete Mac. Een officiële update is hier nog niet voor beschikbaar.

Afgelopen maand bracht Apple Safari 14 uit voor de Mac. De nieuwste update van de browser was beschikbaar voor zowel macOS Catalina als macOS Mojave. Bij laatstgenoemde zorgde de update voor problemen in combinatie met de nieuwste beveiligingsupdate van macOS Mojave (2020-005). Apple heeft daarom een aanvullende update van macOS Mojave 10.14.6 uitgebracht.

Tegelijkertijd zijn er nog aanhoudende problemen in macOS Catalina 10.15.7, de update die onlangs verscheen. Daar is nog geen update voor beschikbaar, maar er zijn wel enkele fixes die je zelf kan proberen.



Aanvullende update macOS Mojave 10.14.6 met fix voor Safari 14

Na het installeren van de nieuwste beveiligingsupdate, liepen gebruikers tegen flink wat prestatieproblemen aan. Er waren problemen met het werkgeheugen, waardoor er nauwelijks nog RAM vrij was en de Mac traag werd. Ook de ventilatoren in de Mac draaiden harder dan normaal en de migratie-software (als je je gegevens over wil zetten naar een andere Mac), crasht zodra je dit opstart. In totaal waren er twaalf problemen met de combinatie macOS Mojave, Safari 14 en de beveiligingsupdate 2020-005.

Apple trok Safari 14 daarom korte tijd terug, om te voorkomen dat meer mensen last kregen van deze problemen. Maar gelukkig is het nu opgelost met de aanvullende update van macOS Mojave 10.14.6. Apple bracht de oorspronkelijke update in augustus 2019 uit, maar heeft daar nu dus een nieuwe versie van klaar staan. Je downloadt deze via Systeemvoorkeuren > Software-update. Het kan even duren voordat je de update ziet. De aanvullende update is dus alleen beschikbaar voor Macs met macOS Mojave.

Safari 14 brengt een aantal nieuwe functies naar de browser. Zo is er een uitgebreid privacyrapport, waarmee je kan zien welke trackers er geblokkeerd zijn. Ook kun je de startpagina van Safari een eigen achtergrond geven en bekijk je een preview van een tabblad zodra je je cursor op een tabblad zet.

Problemen in macOS Catalina 10.15.7

Tegelijkertijd zijn er bij sommige ook problemen met macOS Catalina 10.15.7, de update die onlangs verscheen. De CPU draait bij sommige gebruikers met deze versie overuren, waardoor de Mac heel erg heet wordt. Ook hier begint de Mac keihard te blazen, hoewel deze update helemaal los staat van het eerder genoemde probleem in macOS Mojave. De oorzaak van de problemen bij macOS Catalina 10.15.7 zit mogelijk in iCloud. Een tijdelijke oplossing is dan ook het uitloggen in iCloud en je Mac opnieuw opstarten.

Sommige gebruikers melden dat ze daarna veilig opnieuw kunnen inloggen, waarna de problemen niet terugkeren. Andere mogelijke fixes zijn het uit- en inschakelen van Zoek mijn Mac en het uitschakelen van enkele instellingen van iCloud Drive (Systeemvoorkeuren > Apple ID > iCloud > Opties).