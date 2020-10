iCulture Vandaag: dit was donderdag 1 oktober 2020

Vandaag delen we onze ervaringen met de Apple Watch SE in de review. Ga je de ontbrekende gezondheidsfuncties echt missen of is de Apple Watch SE stiekem de betere keuze? En over de Apple Watch gesproken: Apple legt uit hoe je het probleem met de missende GPS-gegevens en hoog batterijverbruik in watchOS 7 kan oplossen. Je moet er wel flink de tijd voor nemen, dus doe het nauwkeurig en niet gehaast. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!





iCulture is genomineerd voor App van het Jaar Net als voorgaande jaren is er ook in 2020 weer een verkiezing van Website van het Jaar. We zijn dit jaar genomineerd in de categorie App van het Jaar. Er is dit jaar zware competitie en we hebben dan ook je steun extra hard nodig. Kunnen we op jouw stem rekenen? Je kunt stemmen tot en met 16 oktober en maakt daarbij kans op mooie prijzen. Zo kun je een Sonos Play:5 en één van de vijf cadeaubonnen van bol.com winnen. Je kunt ook een weekend in een viersterrenhotel winnen ter waarde van €350. Breng hier je stem uit op iCulture



Je kan eenvoudig voetbaluitslagen aan Siri vragen. Siri weet ook nog veel meer over voetbal.

Hoe werkt de fotowidget op de iPhone? We laten het je zien.

Hoe bevalt de Apple Watch SE? In onze Apple Watch SE review lees je ons eindoordeel.

Alles over de Google Nest-speakers van dit moment lees je in onze round-up, inclusief het nieuwste model.