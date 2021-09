De iPad 2021 is alvast getest door YouTubers en de internationale media. Hoewel de verbeteringen klein zijn, zijn de ervaringen best enthousiast.

iPad 2021: hands-on video’s en ervaringen

De eerste hands-on ervaringen met de iPad 2021 zijn nu online te vinden, zowel in geschreven artikelen als in video’s. Die laatste zijn momenteel natuurlijk het meest interessant, omdat nog maar weinig mensen buiten Apple het product in handen hebben gehad. De testers hebben de iPad bijna een week kunnen proberen en bespreken de belangrijkste verbeteringen.



CNET gaat hands-on

CNET omschrijft de iPad 2021 als goed genoeg. In alle basisdingen scoort deze iPad het beste. De grootste pluspunten zijn de iets snellere A13-chip, de betere frontcamera en de toevoeging van Center Stage. CNET noemt het al met al een heel saai toestel, maar raadt hem wel aan. Als je al de iPad 2020 hebt is het echt geen overstap waard, maar als je al een paar jaar een iPad overweegt is dit volgens CNET wel een goede keuze.

Lees de volledige hands-on van CNET

Eerste indruk van Gizmodo

Gizmodo noemt deze iPad 2021 een koopje. Met twee keer zoveel opslag, een betere frontcamera en True Tone-display is deze iPad geen miskoop. Maar ook de verbeteringen in iPadOS 15 zijn volgens Gizmodo een positieve eigenschap, zoals het verbeterde multitasken. Maar die verbetering vind je ook op alle huidige iPads. De batterij van dit nieuwe model gaat ruim een uur langer mee. Als je veel geeft om batterijduur, dan is dit model een aanrader. Het design gaat wel wat vervelend.

Lees de volledige hands-on van Gizmodo

Eerste indruk van Ars Technica

In de korte review van deze iPad zegt Ars Technica dat dit het model is dat de meeste mensen moeten kopen. Het scherm is niet verbeterd, op True Tone na. Ze vinden de 12-megapixel camera nog steeds niet bedoeld voor mooie selfies, maar verbetert wel het videobellen. De extra wijde camera brengt meer personen beter in beeld, maar ze waarschuwen wel voor vervormingen aan de randen van het scherm. Al met al noemen ze het een goede iPad en een hele goede budgetcomputer. Een nadeel is het gebruik van Lightning, waardoor de samenwerking met andere kabels en accessoires beperkt is.

Lees de volledige hands-on van Ars Technica

Fast Company hands-on van iPad 2021

Tot slot is ook nog Fast Company aan de slag gegaan met de nieuwe instap-iPad. Zij omschrijven de iPad als ‘dezelfde die het altijd al geweest is’. De grootste aantrekkingskracht zijn de betaalbare prijs en de bekende functies, iets wat je niet vaak ziet bij een iPad. Maar is upgraden waard? Eigenlijk alleen als je vijfde generatie uit 2017 hebt.

Lees de volledige hands-on van Fast Company

Nog meer unboxing-video’s van de iPad 2021