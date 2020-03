Je kunt gemakkelijk een screenshot van de Touch Bar maken met een toetscombinatie in macOS. Deze tip legt uit hoe je de schermafbeelding van de Touch Bar maakt.

De Touch Bar kan allerlei nuttige informatie laten zien. Je kan dit ook vastleggen in een screenshot, net als bij een schermafbeelding van het scherm zelf. De Touch Bar vind je op de MacBook Pro en met allerlei toetscombinaties maak je een schermafbeelding van deze knoppenbalk. Deze tip werkt op alle modellen die voorzien zijn van een Touch Bar.

Hoe moet ik een Touch Bar screenshot maken?

Waarschijnlijk weet je wel hoe je een screenshot moet maken in macOS. Wil je de Touch Bar vastleggen in een screenshot, dan werkt het op een iets andere manier.

De toetscombinatie om een schermafbeelding van de Touch Bar te maken is Command + Shift + 6 (β‡§βŒ˜6).

Deze toetscombinatie is bijna hetzelfde als die van het maken van normale screenshot. De sneltoets voor een volledige schermafbeelding is Command + Shift + 3 (βŒ˜β‡§3) en met Command + Shift + 4 (βŒ˜β‡§4) kan een deel van het scherm worden opgeslagen als screenshot.

Er is nog een andere manier om een screenshot te maken, waarbij deze meteen naar het klembord wordt gestuurd. Dit doe je met Control + Command + Shift + 6 (Control βŒ˜β‡§6). Vervolgens kun je het screenshot gemakkelijk in een ander programma plakken.

Touch Bar-screenshot met Schermafbeelding

Een derde optie is om de Schermafbeelding-app te gebruiken. Zoek met Spotlight naar ‘schermafbeelding’ of ‘grab.app’ om deze app te openen. Via de menu-opties geef je aan waar je een schermafbeelding van wilt maken. Om van de Touch Bar een schermafbeelding te maken kies je voor Leg vast > Touch Bar met timer.

Je kan ook de Touch Bar zelf gebruiken om screenshots te maken. Zodra je de Schermafbeelding-app opent, verschijnen er op de Touch Bar vier knoppen: Leg selectie vast, Leg venster vast, Leg scherm vast en Leg Touch Bar vast. Tik op de laatste knop om meteen een screenshot van de Touch Bar te maken. Tik daarna op Start timer, waarna er afgeteld wordt naar het moment dat de screenshot gemaakt wordt. Je hebt dan even de tijd om het juiste beeld op de Touch Bar te tonen.

In onze uitgebreide tip over screenshots maken op de Mac lees je wat er allemaal mogelijk is.