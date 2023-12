Werkplanning maken met Trello

Met een takenlijstje kom je al een heel eind, maar soms kom je om in de taken en heb je een uitgebreider hulpmiddel nodig om je activiteiten te plannen. Met Trello kun je gemakkelijk activiteiten van een heel team coördineren, maar het kan ook handig zijn voor zzp’ers die voor verschillende klanten of projecten werken. De app is gebaseerd op de Japanse kanban-methode, een aanpak voor het plannen van logistieke projecten.

Je maakt verschillende projecten aan, die je indeelt op een zelf te kiezen manier (bijvoorbeeld per dag of per klant). Aan elk project kun je takenlijsten koppelen. Deze kun je nog weer verder detailleren met specifiekere taken, die eruit zien als kaarten. Dit maakt het erg overzichtelijk, ook omdat je de kaarten gemakkelijk naar een andere lijst kunt verschuiven. Je kunt de lijsten delen en taken toewijzen aan anderen. Via de mobiele apps heb je altijd toegang tot je taken.