Mis je de Touch Bar van de vorige MacBook Pro's? Dan is er goed nieuws, want een stel ontwikkelaars komt met een spirituele opvolger genaamd de Flexbar. Dat is een los accessoire dat heel veel weg heeft van Apple's Touch Bar.

In 2016 kwam Apple met iets unieks op de toen gloednieuwe MacBook Pro: de Touch Bar. Een aanraakgevoelig langwerpig schermpje bovenaan je toetsenbord, ter vervanging van de fysieke functietoetsen (en escape-knop). Het idee: knoppen die zich automatisch aanpassen aan de app die je gebruikt, voor meer interactie en mogelijkheden onder je vingertoppen. Maar de Touch Bar sloeg minder aan dan gehoopt. Het aantal MacBooks met Touch Bar nam sinds 2021 al drastisch af en sinds 2023 verkoopt Apple helemaal geen Touch Bar-modellen meer. Toch zijn er nog altijd fans en speciaal voor hen is er nu een nieuwe Kickstarter-campagne voor een accessoire genaamd Flexbar.

Flexbar op Kickstarter: Touch Bar als accessoire

De Flexbar trekt het idee van de Touch Bar los van het toetsenbord en is een geheel los accessoire. Je verbindt hem via een kabel aan je laptop. Het werkt met zowel Mac als Windows. Je kunt het zelfs gebruiken met tablets. Het idee is echter hetzelfde als met de Touch Bar: er verschijnen allerlei knoppen op, afhankelijk van de app die je gebruikt. Het ontwerp van de interface is sterk geïnspireerd op dat van de Touch Bar, met soortgelijke knoppen en mogelijkheden.

Maar de Flexbar gaat een stuk verder. Er zit ook een trilmotor in voor haptische feedback, zodat de bediening nog nauwkeuriger gaat. Maar het grootste verschil is misschien wel het feit dat het een los accessoire is. Je kan hem daardoor zowel verticaal als horizontaal gebruiken, maar ook in combinatie met een desktop. Je kunt hem boven je toetsenbord op je bureau leggen, zodat hij altijd binnen handbereik is. Het grote nadeel van de oorspronkelijke Touch Bar was dat hij vast zat en alleen op de MacBook Pro werkte. De Flexbar is wat dat betreft dus een stuk… flexibeler.

Er komen diverse plugins, waaronder voor populaire apps als Photoshop en Twitch en er is zelfs in-game support zodat je bepaalde elementen van games zoals Minecraft direct kan bedienen via de Flexbar. De makers komen ook met een speciale app genaamd de Flexbar Designer, waarmee je zelf knoppen en meer kan ontwerpen. Het accessoire heeft een 2K OLED-scherm, met een behuizing van aluminium. Bij elke Flexbar krijg je ook een magnetische aluminium standaard, zodat je hem met een gekantelde kijkhoek kan plaatsen op je laptop of boven je toetsenbord.

De Flexbar is te vinden op Kickstarter, waardoor er dus wel een risico aan zit mocht je dit project financieel willen steunen. Het (opmerkelijk lage) streefdoel van zo’n $2.600,- is al lang en breed gehaald, want op moment van schrijven is het project al ruim 400 keer ondersteund, voor in totaal ruim €50.000,-. Voor zo’n €114,- kun je het project zelf ondersteunen en als alles goed gaat worden de eerste exemplaren in februari 2025 geleverd.