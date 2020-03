Wil jij meer digitale hulpmiddelen inzetten als leerkracht? Apple biedt daarvoor de mogelijkheid om Apple Teacher te worden. Er zijn cursusboeken en andere materialen, waarna je je kennis kunt testen over de inzet van Apple-producten in het onderwijs. Slaag je voor de test, dan mag je de titel 'Apple Teacher' gebruiken op je CV. Hier lees je hoe het programma werkt.

Apple Teacher: gratis cursusmateriaal en certificaat

Apple heeft allerlei hulpmiddelen voor mensen die in het onderwijs werkzaam zijn, waaronder de Schoolwerk-app voor het coördineren van huiswerk en ClassKit voor het maken van educatieve apps. Ook als docent valt er nog genoeg bij te spijkeren op het gebied van digitale vaardigheden en juist daarom is er Apple Teacher. Daarmee biedt Apple in feite een computercursus voor leraren en docenten, waarmee ze badges kunnen verzamelen en de officiële titel ‘Apple Teacher’ kunnen verdienen.

Iedereen kan eraan meedoen, ongeacht of je in het onderwijs werkzaam bent of gewoon wilt aantonen dat je veel verstand hebt van Apple-producten zoals Garageband of Swift Playgrounds. Wil jij ook ‘Apple Teacher’ op je CV zetten? Dan leggen we hieronder uit welke stappen je moet nemen.



Iedereen kan Apple Teacher worden

In 2016 is Apple in de VS begonnen met het Apple Teacher-programma en sinds januari 2017 is het ook beschikbaar in Nederland, Denemarken, Zweden, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. België sloot zich later aan.

Cursusmateriaal voor Apple Teacher downloaden

Hoewel het Apple Teacher-programma in eerste instantie bedoeld is voor docenten en leraren, kan iedereen de cursusboeken gratis downloaden en bestuderen. Je kunt je als privépersoon aanmelden. Dus ook als jouw school helemaal niets met Apple-technologie doet, kun je aan de slag. Zo kun je bijvoorbeeld zelf werken aan een omscholing terwijl je nog met een andere baan bezig bent.

Iedereen kan dan ook de Apple Teacher-cursusboeken gratis downloaden via de iBookstore, over producten zoals Pages, Garageband, Swift Playgrounds en de iPad. Daarnaast zijn er algemenere cursusboeken over creativiteit en productiviteit, voorzien van blije foto’s van Apple-gebruikende leerlingen en docenten. Bij elk onderwerp hoort een quiz waarmee je je kennis kunt testen en waarmee je een badge verdient. Heb je alle 8 badges binnen, dan mag je jezelf ‘Apple Teacher’ noemen en mag je het bijbehorende logo toevoegen aan je CV, LinkedIn-pagina en dergelijke.

Aanmelden voor Apple Teacher

Zo kun je meedoen aan het Apple Teacher-programma:

Ga naar de inschrijfpagina voor Apple Teacher en meld je aan met je Apple ID. Je kunt zelf kiezen of je het programma op een Mac of op de iPad volgt.

Apple wil wat globale informatie wie je bent en wat je doet. Vul hier wat informatie in of kies de optie Other. Vervolgens accepteer je de voorwaarden, waarna je aan de slag kunt. Een groot deel van de informatie is in het Engels, maar dat zal voor de meeste docenten geen probleem zijn.

Je komt nu terecht op de welkomstpagina, waar je doorheen kunt bladeren om meer informatie te lezen over het Apple Teacher-programma. Maar jij wilt badges verdienen, dus je gaat meteen naar het onderdeel Resources.

Wat je ook kunt doen is naar de iBookstore gaan en daar de boeken opzoeken die door Apple Education zijn gepubliceerd. Je vindt er cursusboeken over Pages en andere Apple-producten, maar ook boeken over het stimuleren van creativiteit met toepassingen op de iPad. Voordat je in het wilde weg begint te lezen is het wel handig om te checken welke boeken je nodig hebt om de badge te verdienen.

Lees de cursusboeken op je gemak door. Denk je alles te weten over het betreffende onderwerp, dan vind je op de Apple Teacher-website een quiz. Heb je 4 van de 5 meerkeuzevragen over een onderwerp goed, dan verdien je de betreffende badge. Alle 8 badges binnen? Dan mag je jezelf Apple Teacher noemen en het bijbehorende logo gebruiken.

Waarom Apple Teacher?

Natuurlijk heeft Apple dit gratis trainingsprogramma vooral opgezet, om te zorgen dat er zoveel mogelijk Macs en iPads in het onderwijs worden gebruikt. Maar ben je toch al gewend om Apple-spullen te gebruiken dan is het een mooie manier om je kennis wat bij te spijkeren, zodat je met meer zelfvertrouwen voor de klas staat. Handig is ook dat de cursusboeken best interessant zijn voor mensen die wat meer met Apple-producten willen doen en bijvoorbeeld trainingen voor volwassenen organiseren. Als er bijvoorbeeld een presentatie gegeven moet worden, sta je niet langer te stuntelen met Keynote, maar weet je precies waar alle knoppen zitten (én maak je er een creatief en professioneel uitziende diashow van!).

Naast deze ‘computercursus’ biedt Apple nog veel meer materiaal aan, zoals lesideeën en voorbeelden van schoolprojecten. Daarmee wil Apple docenten die zelf nooit IT-lessen hebben gevolgd een steuntje in de rug geven, zodat ze wat creatievere opdrachten kunnen geven aan hun leerlingen. Want waarom zou je leerlingen anno 2020 nog verplichten om een papieren werkstuk te maken, terwijl je ook voor een multimediaproject met interviews en filmfragmenten zou kunnen kiezen? Maar dan moet je als docent natuurlijk wel een beetje basiskennis hebben hoe de software werkt.

Apple heeft hiervoor bijvoorbeeld ClassKit voor het maken van educatieve apps en de Schoolwerk-app voor het coördineren van huiswerk en opdrachten van leerlingen.

Apple Distinguished Educators

Apple heeft daarnaast ook nog een programma voor Apple Distinguished Educators (ADE). Dit zijn leerkachten die op een vernieuwende manier lesgeven. Om deze titel te verdienen zul je wel in het onderwijs werkzaam moeten zijn én moet je met een video-opname aantonen dat je in staat bent om leerlingen te inspireren. Dit kun je dus niet zomaar worden door wat iBooks door te lezen.

