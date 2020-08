Als je regelmatig buitenshuis werkt, wil je misschien niet dat anderen over je schouder mee kunnen kijken. Hiervoor zijn oplossingen bedacht: met folie of een magnetisch privacyscherm voor je MacBook voorkom je dat anderen je scherm kunnen lezen. Dit zijn je opties.

Privacyfolie en -schermen voor je MacBook

Er zijn in feite twee oplossingen om meekijkers het leven zuur te maken. Met speciale privacy-schermfolie kun je voorkomen dat anderen kunnen meekijken. Dergelijke folie zit voor langere tijd op je scherm, wat onhandig kan zijn als je moet samenwerken met collega’s, waarbij het juist wél de bedoeling is dat anderen je scherm kunnen zien.

Gelukkig zijn er ook magnetische privacy screens, oftewel privacyschermen die je er makkelijk weer vanaf haalt.

Dergelijke schermen beperken vaak ook nog de hoeveelheid blauw licht, zodat je er ‘s avonds ook nog iets aan hebt. In dit artikel stellen we een aantal merken aan je voor.

Het grootste nadeel van deze folies en schermen is dat er vaak een prominent logo van de fabrikant op staat, bijvoorbeeld Kensington. Het logo blokkeert de inhoud van het scherm niet, maar is wel constant in beeld. Het exemplaar van Belkin heeft geen opvallend logo.



Kensington magnetisch privacyscherm

Het Kensington UltraThin Magnetic Privacy Screen is een nieuw product en is verkrijgbaar voor zowel de MacBook Air als de MacBook Pro. In Nederland is alleen de 13-inch versie verkrijgbaar maar Kensington heeft ook een 15- en 16-inch versie voor de Pro. Je plakt het aan het magnetische frame van je MacBook vast en het zit niet in de weg als je tussendoor de klep wilt sluiten. Ook werkt de sluimerstand nog steeds.

Plak je deze op het scherm van je MacBook, dan wordt de kijkhoek beperkt tot 30 graden. Je kunt dan alleen nog het scherm aflezen als je er recht voor zit. Als mensen vanaf de zijkant naar je MacBook kijken, zien ze alleen een zwart scherm. Ook reduceert dit scherm blauw licht met 22%, heb je minder last van glans en krast het scherm niet zo snel. Je krijgt er een antibacterieel doekje bij en een beschermhoes, om te voorkomen dat het privacyscreen zelf gekrast raakt.

Het privacyscherm meet 19,5 x 29,9 cm en is 0,09 cm dik. Met een gewicht van 42 gram is hij gemakkelijk mee te nemen. Let bij aanschaf even op dat de Apple Store beweert dat het alleen voor de 13‑inch MacBook Pro met Thunderbolt 3 (USB‑C) geschikt is, terwijl het volgens Amac ook op de 13-inch Air past.

Zoek je privacyfilters voor andere typen MacBooks, dan kun je die vaak ook wel vinden door gericht te zoeken. Zo heeft Kensington ook een magnetisch filter voor de 12-inch. Heb je een 13-inch MacBook Pro van 2016/2017/2018 dan is deze geschikt.

Bekijken:

Kensington 13-inch Air/Pro bij Amac

Kensington 13-inch Pro bij Apple

Belkin TruePrivacy beschermfolie

Bij Belkin TruePrivacy gaat het om speciale beschermfolie, die tegen het scherm kleeft. Dit is verwijderbaar en herbruikbaar. Het werkt ook als je MacBook in een hoes zit. Het dubbelzijdige filter beschermt tegen inkijken, is antireflecterend en superdun, zodat de MacBook nog gewoon in sluimerstand kan.

Je bergt de folie op in het meegeleverde schermpaneel. Het verschil met de andere privacyscreens is dat deze niet magnetisch is. Er zitten dan ook geen metalen strips in, waardoor deze folie veel lichter van gewicht is: slechts 6 gram in plaats van 40 gram bij de Kensington en Targus.

Bekijken:

Targus magnetisch privacyscreen

Ook Targus heeft een privacyscherm, die je met magneten vastmaakt aan de MacBook Air/Pro. Het zorgt voor meer privacy, verkleint de kijkhoek en bevat een blauwlichtfilter. Je kunt deze gemakkelijk bevestigen met een magnetische strip. Het scherm is alleen zichtbaar voor jou, terwijl het scherm bovendien minder reflecterend wordt gemaakt.

Voorheen was dit privacyscreen vrij prijzig, maar sommige modellen zijn nu afgeprijsd naar een (toch nog behoorlijke) prijs van rond de 70 euro.

Bekijken:

Targus privacyscreen voor 13-inch Pro bij Amac

Targus privacyscreen voor 15-inch Pro bij Amac

Targus privacyscreen voor 15-inch Pro bij Amac

3M Privacy Filter

Ook fabrikant 3M heeft een privacyfilter voor de MacBook. Dit exemplaar is geschikt voor 13-inch Pro’s en biedt inkijkbeveiliging. Het wordt bevestigd met transparante lijm, speciaal bedoeld voro schermen. Het scherm kan honderden keren worden geïnstalleerd, als het schoon wordt gehouden, zo blijkt uit tests.

De zogenaamde micro-louvre-technologie biedt black-out bescherming binnen een hoek van 60 graden. Het scherm kan ook worden omgedraaid, waarbij de matte zijde reflecties vermindert. Verkrijgbaar vanaf ongeveer 55 euro.

PanzerGlass

PanzerGlass ken je misschien van de screenprotectors voor iPhones, maar ze maken ook privacyfilters voor je MacBook. Je kunt kiezen uit modellen voor 12, 13, 15 en 16 inch. Je plaatst het magnetische privacyscherm op je beeldscherm en kunt alleen nog het scherm aflezen als je er recht voor zit. Meekijkers zien een zwart beeld. Vermindert blauw licht en beschermt tegen krassen. Je krijgt er een sleeve bij om op te bergen, een alcohol-schoonmaakdoekje, microvezeldoekje en een sticker of stof te verwijderen.

Bekijken:

Goedkoop privacyscreen

Zoek je een goedkoper privacyscherm, dan kun je ook voor een merkloos model gaan. Voor rond de 25 euro heb je al een privacyfilter voor je 13-inch MacBook. Kijk bij je favoriete Chinese webshop zoals AliExpress of Gearbest. Wil je snel geleverd hebben, dan kun je beter bij een Nederlandse shop gaan kijken.

Bekijken:

Goedkope privacyscreens bij smartphonehoesjes.nl

Veel fabrikanten die we hier hebben genoemd maken ook screenprotectors voor je iPhone. Bekijk in onderstaande round-up wat er mogelijk is.