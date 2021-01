Een Mac of MacBook wordt regelmatig gebruikt door meerdere mensen tegelijkertijd. Daarom is het goed om te weten hoe je meerdere gebruikers kunt beheren, zodat iedereen zijn of haar eigen account heeft.

Een Mac voor meerdere personen

Gebruik je je Mac of MacBook niet in je eentje, maar deel je de Mac met gezinsleden zoals partner en kinderen? Dan is het fijn om te weten dat iedere gebruiker zijn of haar eigen profiel kan hebben. Zo heeft ieder een deel van de Mac, zonder dat jullie bij elkaars bestanden kunnen. Hoe je dit instelt leggen we je hieronder uit.





Voordat je enthousiast begint met instellen, is het goed om te weten dat er momenteel een probleem optreedt bij de Macs met een M1-chip van Apple. Diverse gebruikers die meerdere accounts hadden ingesteld, met de mogelijkheid tot snel wisselen, krijgen uit het niets een screensaver in beeld. Het uitschakelen van het menu voor snelle gebruikersoverschakeling blijkt het probleem tijdelijk op te heffen – totdat Apple een definitieve oplossing biedt.

Gebruikers instellen

Er zijn drie vormen van gebruikers die je kunt instellen voor je Mac of MacBook.

Beheerder : een beheerder kan andere gebruikers toevoegen en beheren, apps installeren en instellingen wijzigen. De nieuwe gebruiker die je aanmaakt wanneer je de Mac voor het eerst configureert, is een beheerder. Je Mac kan verschillende beheerders hebben.

: een beheerder kan andere gebruikers toevoegen en beheren, apps installeren en instellingen wijzigen. De nieuwe gebruiker die je aanmaakt wanneer je de Mac voor het eerst configureert, is een beheerder. Je Mac kan verschillende beheerders hebben. Standaard : standaardgebruikers kunnen apps installeren en hun eigen instellingen wijzigen, maar ze kunnen geen andere gebruikers toevoegen of instellingen van andere gebruikers wijzigen.

: standaardgebruikers kunnen apps installeren en hun eigen instellingen wijzigen, maar ze kunnen geen andere gebruikers toevoegen of instellingen van andere gebruikers wijzigen. Alleen delen: alleen-delengebruikers kunnen vanaf een extern apparaat toegang tot gedeelde bestanden krijgen, maar kunnen niet inloggen op de computer of de instellingen op de computer wijzigen.

Kies dus goed welke vorm je selecteert. Om vervolgens een gebruiker toe te voegen, volg je onderstaande stappen:

Ga naar Systeemvoorkeuren en klik op Gebruikers en groepen. Klik op de knop met het plusteken onder de lijst met gebruikers. Klik op het venstermenu Nieuwe account en kies een type gebruiker. Typ de volledige naam van de nieuwe gebruiker. Dit kan later niet gewijzigd worden. Typ een wachtwoord voor de gebruiker en herhaal dit ter bevestiging. Klik op Maak gebruiker aan. Geef vervolgens op of de gebruiker beheerdersbevoegdheden wilt geven en of de gebruiker je bestanden kan delen.

Heb je een Mac met Touch ID? Dan is het ook voor iedere gebruiker mogelijk om een vingerafdruk toe te voegen.

Krijg je vaak mensen op bezoek die jouw Mac even willen gebruiken, dan kun je een gastgebruiker instellen zodat anderen de privégegevens op jouw Mac niet kunnen zien. Ook kun je via ouderlijk toezicht beperkingen voor het gastaccount instellen. Deze tip legt uit hoe het werkt.

Groepen instellen op de Mac

Het is ook mogelijk om groepen aan te maken. Dit zijn meerdere gebruikers met dezelfde toegangsrechten. Let wel op dat je deze gebruikers al eerder in je mac hebt gezet met de bovenstaande stappen.

Ga naar Systeemvoorkeuren en klik op Gebruikers en groepen. Klik op de knop met het plusteken onder de lijst met gebruikers. Klik op het venstermenu Nieuwe account en kies Groep. Typ een naam voor de groep en klik op Maak groep aan. Selecteer de gebruiker die onderdeel zijn van deze groep.

Gebruikers verwijderen op de Mac

Wil je de Mac weer voor jezelf? Dan kun je gebruikers of groepen ook weer verwijderen:

Ga naar Systeemvoorkeuren en klik op Gebruikers en groepen. Selecteer de gebruiker of groep die je wilt verwijderen en klik op de knop met het minteken onder de lijst met gebruikers. Als op dit moment andere gebruikers op deze Mac zijn ingelogd, kun je deze gebruikers niet selecteren. Je krijgt hierna drie keuzes voor wat je wil doen met de gegevens van de gebruiker:

De thuismap bewaren als schijfkopie : selecteer Bewaar de thuismap in een schijfkopie. Hiermee worden alle documenten en gegevens van de gebruiker gearchiveerd, zodat de gebruiker later indien nodig kan worden hersteld.

: selecteer Bewaar de thuismap in een schijfkopie. Hiermee worden alle documenten en gegevens van de gebruiker gearchiveerd, zodat de gebruiker later indien nodig kan worden hersteld. De thuismap van de gebruiker ongewijzigd laten : selecteer Wijzig de thuismap niet. De documenten en gegevens van de gebruiker blijven beschikbaar en de gebruiker kan later indien nodig worden hersteld

: selecteer Wijzig de thuismap niet. De documenten en gegevens van de gebruiker blijven beschikbaar en de gebruiker kan later indien nodig worden hersteld De thuismap van de gebruiker van de computer verwijderen: selecteer Verwijder de thuismap. De gegevens van de gebruiker worden verwijderd en er komt opslagruimte vrij.

Klik op ‘Verwijder gebruiker’.

