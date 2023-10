Storm Reid zou je kunnen kennen van de film ’12 Years a Slave’ en de comedy ‘The Thundermans’. Ze zpeelde de hoofdrol in ‘A Wrinkle in Time’ en daarna was ze onder andere nog te zien in de horrorfilm ‘The Invisible Man’. Maar ook als je nog nooit van deze actrice hebt gehoord kun je de studieboeken erbij pakken en lekker aan het werk gaan. In een 90 minuten durende ‘Study with Me’-video van Apple laat Storm Reid zien hoe je geconcentreerd kunt studeren door het in blokken van 25 minuten op te delen. Terwijl je samen aan het blokken bent, zet Reid een muziekje op en werkt ondertussen rustig verder.

Je kunt meedoen met de 25 minuten durende studiesessies en daarna even de benen strekken of een drankje pakken. Het lijkt misschien vreemd dat Apple een dergelijke video uitbrengt, maar op YouTube zijn dergelijke video’s die je als achtergrondbehang kunt opzetten, erg populair. En voor het geval je je afvraagt waar je studiemaatje zoal mee bezig is: Storm Reid is in het dagelijkse leven echt student aan de University of Southern California (USC) in Los Angeles, waar ze als hoofdvak drama volgt, met als bijvak Afrikaans-Amerikaanse studies.

Studeren met een MacBook Air

Natuurlijk zit er ook een boodschap in verstopt. Het is niet toevallig dat de actrice een 15-inch MacBook Air in de kleur Sterrenlicht op haar bureau heeft staan. Deze verscheen een paar maanden geleden als grotere tegenhanger van de 13-inch MacBook Air. Daarnaast weet Apple er ook weer een promotie voor Apple Music in te stoppen, met muziek van artiesten zoals Nite Crawler, Bloom Sky en GLOFLY. Vind je dit te luid, dan zou je ook het geluid tijdens de 25 minuten durende concentratiesessies wat zachter kunnen zetten.

Studeren met de Pomodoro-techniek

Reid werkt volgens de beproefde Pomodoro-methode. Hierbij werk je 25 minuten geconcentreerd aan één stuk, waarna je 5 minuten pauzeert. Dat gaat zo door, totdat je aan een wat langere pauze toe bent. Er is een klok in beeld te zien die aftelt naar de volgende pauze. Tijdens deze pauzes gaat Reid wat eten, dansen of een ontspanningsoefening doen.

Zoals aan het begin van de video wordt uitgelegd, werkt het een stuk prettiger als je samen in de (digitale) boeken duikt. Die persoon hoeft niet fysiek aanwezig te zijn. Ook als je iemand alleen maar op het scherm ziet, ben je meer gemotiveerd. Eén ding weet je zeker: Reid gaat je geen moeilijke vragen stellen over je studiemateriaal. Dreig je toch wat weg te dromen, dan zijn er apps om afleiding te voorkomen. Ze zorgen dat je bijvoorbeeld je guilty pleasure (TikTok?) niet kan openen.

Heb je de smaak te pakken, dan kun je op YouTube nog veel meer ‘Study with Me’-video’s van andere personen vinden. Ze zijn soms urenlang en hebben dezelfde insteek: de indruk wekken dat je een studiemaatje hebt, ook als je je alleen voelt in een vreemde stad.

Over studeren gesproken: dit is een goed moment om je nog even te herinneren aan de Back to School-actie van Apple die op 23 oktober 2023 afloopt. Tot die tijd kun je een extra cadeaubon ontvangen bij aanschaf van een MacBook of iPad.