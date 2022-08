Er zijn honderden receptenapps, maar het is wel zo handig als je de ingrediënten en bereidingswijze gewoon in het Nederlands kunt lezen. Daarom hebben we 8 Nederlandstalige recepten-apps voor de iPhone en iPad op een rijtje gezet, plus nog een paar extra voor als je meer inspiratie nodig hebt. Ze zijn geschikt voor dagelijkse maaltijden, maar ook als je iets bijzonders zoekt voor Pasen, Kerst of een andere feestelijke gelegenheid. Deze 8 apps helpen je om gezonder en gevarieerder te eten en zijn volledig in het Nederlands te gebruiken.

#1 Slim koken

Als een app gemaakt is door het Voedingscentrum, hoef je je niet druk te maken of het wel gezond is. De recepten in deze app zijn bovendien duurzaam. Je kunt kiezen uit ruim 2.000 recepten, die vooral bestaan uit producten uit de Schijf van Vijf. Met filters verfijn je de zoekopdracht, bijvoorbeeld op caloriearm, vegetarisch, geschikt bij diabetes, zonder melk of zonder varkensvlees. Ook kun je instellen voor hoeveel mensen je kookt en de hoeveelheden worden er dan op aangepast. De boodschappen kun je meteen op een lijst zetten.

#2 Receptenmaker

Het Nederlandse app Receptenmaker probeert je aan lekkere recepten te helpen. De app plukt de lekkerste geruchten uit onder meer de Allerhande en Hallo Jumbo, en bundelt deze op een overzichtelijke manier in de app. De app maakt handig onderscheid tussen snelle recepten, eenvoudige recepten en populaire gerechten, zodat je de resultaten op jouw tijdschema af kunt stemmen.

Bekijk ook Receptenmaker 7.0: meer inspiratie opdoen en snel een geschikt recept vinden Met de nieuwste versie van de Nederlandse app Receptenmaker kun je sneller inspiratie opdoen voor lekkere recepten. En dankzij 3D Touch vind je snel een geschikt recept voor de huidige situatie.

#3 Het Fotokookboek

Het Fotokookboek is van oorsprong niet Nederlands, maar wordt gemaakt door een team uit Duitsland. De teksten zijn echter wel netjes vertaald. De app zelf is regelmatig bekroond en bevat duidelijke video’s en instructies. Het kost wel behoorlijk wat geld als je alle receptenbundels wilt aanschaffen, maar dan krijg je wel iets wat er goed uitziet.

#4 HelloFresh

Je hoeft helemaal niet de maaltijdboxen van HelloFresh in huis te hebben om deze maaltijden te koken. Het enige waar je wel tegenaan zult lopen is dat je alle ingrediënten zelf bij elkaar zult moeten sprokkelen en dat kunnen er nogal wat zijn tijdens een recept. Zo zagen we in de app een recept voor katsu curry, een rijstnoedelbowl en vegetarische kaasschnitzel.

Het zijn allemaal hedendaagse, gezonde recepten die je aan de hand van stappen kunt bereiden. Na het aanmaken van een account (dat kan ook anoniem via Sign in with Apple) blader je op het tabblad Ontdekken door de verschillende recepten. Vind je het doen van boodschappen toch iets te veel, dan kun je uiteindelijk ook de maaltijdbox gewoon bestellen. Andere aanbieders van maaltijdboxen die een app hebben zijn Marley Spoon en Dinnerly.

#5 Heel Holland Bakt

De app van de gelijknamige tv-serie. In deze app vind je niet de baksels van de laatste afleveringen, maar wel een leuke hoeveelheid tijdloze recepten voor macarons, bubbelthee, citroenmerengue en andere zoete gerechten. Er zitten interactieve video’s in en je kunt je eigen foto uploaden of een lijst met favorieten aanmaken.

#6 Albert Heijn (en andere supermarkt-apps)

Eigenlijk weet iedereen wel dat er in de Albert Heijn-app een enorme hoeveelheid Allerhande-recepten te vinden is. Dat deze app gebonden is aan een grootgrutter is dan ook niet echt een bezwaar voor ons: je kunt je boodschappen immers overal kopen en bent helemaal niet verplicht om de ingrediënten bij AH te shoppen. Haal je je boodschappen bij een andere supermarkt, dan heb je vaak ook een receptenblad en een app waar je de recepten digitaal kunt raadplegen. Je kunt onder andere bij PLUS, Hoogvliet, Aldi, Lidl, Dirk en andere supermarktketens apps vinden. De hoeveelheid recepten verschilt per keten. Check ook ons overzicht van supermarktapps!

Bekijk ook Deze supermarktapps helpen je met boodschappen doen Met deze boodschappen-apps ga je efficiënter op pad in de Nederlandse en Belgische supermarkten. Maak vooraf een boodschappenlijstje, bekijk aanbiedingen en kies alvast een recept.

#7 Jumbo Foodcoach-app

Wil je gezonder leven, dan biedt de Jumbo Foodcoach-app tips om een gezonder alternatief te vinden. In de app zitten bovendien meer dan 1500 lekkere en gezonde recepten. De Jumbo Foodcoach heeft een gevarieerd weekmenu voor je, voor het geval je geen zin hebt om na te denken. Ook kun je een boodschappenlijstje maken, die je (uiteraard) in de Jumbo-winkel kunt ophalen of laten bezorgen. Een leuke optie is om je favoriete familierecepten iets gezonder te maken door bepaalde ingrediënten te vervangen.

#8 Paprika

Wil je liever je eigen recepten toevoegen, dan is de Paprika-app misschien iets. Deze app heeft een Nederlandstalige interface. De recepten zul je er zelf in moeten zetten. Dat is al zo sinds we jaren geleden een review over Paprika schreven. Je zult dus zelf aan de slag moeten gaan: je kunt recepten downloaden van je favoriete websites, je kunt boodschappenlijsten maken en je voorraadkast beheren. Ook is er een maaltijdplanner en kun je je favoriete combinatie van voorgerecht, hoofdgerecht en toetje opslaan als menu. De app synchroniseert tussen al je apparaten.

Andere Nederlandse receptenapps

Er zijn nog veel meer Nederlandstalige receptenapps, waarvan we er een aantal hieronder voorstellen:

HomyBaky (gratis, iPhone, iOS 13.4+) - Een app voor thuisbakkers met een beperkte collectie recepten voor taarten en koekjes bakken.

Marley Spoon: maaltijdbox (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - De app van de maaltijdboxen van Marley Spoon, met uitleg hoe je ze maakt.

Dinnerly: Maaltijdbox (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Een andere maaltijdbox-aanbieder, uiteraard ook met instructies hoe je de maaltijden maakt.

Jumbo (gratis, iPhone/iPad, iOS 14.0+) - Behalve een Foodcoach-app heeft Jumbo ook nog een normale app, om boodschappen te bestellen maar ook om recepten te ontdekken.

Picnic Online Supermarkt (gratis, iPhone, iOS 12.0+) - De app van bezorgdienst Picnic. Je vindt een recept van de dag en kunt terugbladeren naar recepten van eerder die week, zodat je wat inspiratie krijgt.

Engelstalige receptenapps

Er zijn ook genoeg Engelstalige kook-apps die we jullie niet wilden onthouden. Onze favorieten op een rijtje: