Er zijn allerlei handige accessoires voor je HomePod mini, zoals een standaard of draagtasje. Maar we hebben nog veel meer verrassende HomePod mini-accessoires voor je verzameld, dus kijk snel of er voor jou wat bij zit.

De beste HomePod mini accessoires

Als je een HomePod mini koopt, dan ben je eigenlijk meteen klaar: je hebt in principe geen extra accessoires nodig om gebruik te maken van de mogelijkheden. Maar toch kun je het gebruik soms net wat mooier of makkelijker maken dankzij diverse HomePod mini accessoires. Het aanbod is niet heel erg uitgebreid, maar toch hebben we een aantal leuke opties voor je gevonden. Dit zijn volgens ons de beste accessoires voor je HomePod mini:

Standaard voor HomePod mini: Spigen Silicone Fit Stand

De HomePod mini heeft aan de onderkant een rond voetje, waar hij stabiel op blijft staan. Maar als je wat extra stevigheid wil, kan je hier ook nog een losse standaard onder zetten. Accessoiremaker Spigen heeft daarvoor de Stand Silicone Fit ontworpen. Dit is een klein rond plateautje waar je de HomePod mini op kan zetten. Het voordeel is ook dat je de HomePod mini dan kan kantelen, zodat het schermpje naar je toegericht staat. Je kan dan beter zien of Siri op je opdracht reageert, zonder dat je bovenop de HomePod mini zelf hoeft te kijken. Hou er rekening mee dat de hoek mogelijk wel wat van invloed kan zijn op de geluidskwaliteit.

Verhoging: Balolo Tripod

Als je de HomePod mini liever wat hoger wil plaatsen, dan kan je ook kiezen voor deze stijlvolle houten pootjes. Het is in feite niets anders dan een ring met drie houten pootjes, waar de HomePod mini mooi in valt. Er is een lichte en donkere versie, die passen bij alle kleuren van de HomePod mini. Zo geef je de kleine speaker een net wat andere uitstraling en kan ook helpen om hem beter bereikbaar te maken als je op het scherm wil tikken.

Muurbevestiging: Molitececool wandhouder voor HomePod mini

Grote kans dat je je HomePod mini op een tafel, bureau of ander vlakke ondergrond zet. Maar misschien wil je je HomePod mini wel in de gang hebben, voor een muziekje op de bovenste verdieping. Of wil je hem op een plek zetten waar eigenlijk geen tafeltje staat. In dat geval kan je kiezen voor een wandhouder. Er zijn allerlei soorten en maten, maar bij deze zit de HomePod er mooi in weggewerkt. Het is een plastic omhulsel waar je zowel de stekker als de HomePod in kan doen. De kabel werk je weg aan de onderkant, zodat je daar niks van ziet. De houder hangt vervolgens tegen de muur aan, met de HomePod mini een kwart slag naar voren gedraaid. Het is een redelijk eenvoudig accessoire, want het is niet veel meer dan een plastic omhulsel. Je zou zoiets soortgelijks ook zelf kunnen printen met een 3D-printer, maar voor nog geen €13 kan je ook voor deze uitvoering kiezen. Hou er ook rekening mee dat de muziek mogelijk wat anders klinkt vanwege de gekantelde positie.

Reistasje voor HomePod mini

De HomePod mini is niet bedoeld als draagbare speaker, hoewel het kleine formaat wel uitnodigt om hem met je mee te nemen. De HomePod mini heeft namelijk geen batterij en kan ook niet functioneren met Bluetooth, waardoor je gebonden bent aan een wifi-netwerk. Maar toch kan het nodig zijn om de HomePod mini met je mee te nemen. Denk aan een weekje in een vakantiehuisje of bijvoorbeeld op je hotelkamer. Sinds iOS 15.4 kun je de HomePod mini ook verbinden met captive wifi-netwerken, waar nog extra inloggegevens nodig zijn. Een reistasje voor de HomePod mini komt daarom zeker wel van pas. Een mooie kleine versie is deze travel case van Boamaeyea. De case is gemaakt van stvig materiaal waar je de HoemPod mini met kabel en stekker gemakkelijk in op kan bergen. De rits gaat bijna helemaal rondom, dus je kan hem ook gemakkelijk open maken en weer sluiten.

Apple TV 4K: werkt samen met HomePod mini

Eigenlijk is de HomePod mini een accessoire voor de Apple TV 4K in plaats van andersom, maar we wilden hem toch in deze lijst meenemen. Je kan de HomePod mini namelijk gebruiken als standaard speaker voor de Apple TV 4K. Als je een stereopaar van de HomePod mini gebruikt, klinkt het geluid nog beter. Hoewel we de speaker qua volume wat beperkt vinden voor een ruime woonkamer, is het ideaal als je een Apple TV in de slaapkamer hebt. Onthoud dat het instellen van de HomePod mini als standaard speaker voor de Apple TV alleen werkt met de Apple TV 4K en niet de Apple TV HD.

Thread-accessoires: upgrade je smart home

De HomePod mini werkt met Thread, een nieuw protocol waarmee je smart home-accessoires verbinding kunnen maken. Dankzij Thread is de verbinding stabieler dan bijvoorbeeld Bluetooth en bovendien kunnen andere Thread-accessoires de verbinding overpakken als de verbinding wegvalt tussen een accessoire en de HomePod mini. De HomePod mini is namelijk ook meteen een HomeKit-hub, zodat je alles buitenshuis kan bedienen.

Een fabrikant die al veel met Thread doet, is Eve. Inmiddels zijn er al meer dan vijf soorten accessoires van Eve geschikt voor Thread, waaronder een slimme stekker, temperatuursensor en raam- en deursensor. En er komen er regelmatig meer bij, ook van andere fabrikanten zoals Nanoleaf.

Alternatieve stekker: veel opties

De HomePod mini wordt geleverd met een standaard witte 20W usb-c-stekker van Apple. Maar je kan deze ook makkelijk vervangen door een andere stekker van hetzelfde vermogen. Wil je bijvoorbeeld een zwarte stekker voor bij je zwarte HomePod mini, dan kan dat gewoon. Je kan ook usb-c docking stations gebruiken, mits die genoeg stroom leveren. Let erop dat er minstens 20W op moet zitten met Power Delivery. Een usb-c-hub en docking station is vooral handig als je de HomePod mini wil gebruiken op een bureau. Kies een versie die zijn eigen stroomvoorziening heeft.

