Ga er maar eens goed voor zitten, want het 2,5 uur durende epos 'Napoleon' is vanaf nu te bekijken op Apple TV+. De film was tot nu toe alleen in de bioscoop en tegen betaling te zien.

Napoleon vertelt het verhaal van de Franse keizer en de soms gespannen band met zijn vrouw Josephine. Het bevat ook beelden uit zes epische veldslagen van Napoleon. Een opvallend moment is de Slag bij Austerlitz, waarin Napoleon de Russische troepen ertoe verleidt een bevroren meer over te steken, om ze vervolgens met kanonnen te beschieten. Het ijs breekt en de vijandelijke soldaten verdrinken in het meer. Of het daadwerkelijk zo gebeurd is, valt te betwisten. Maar het levert in ieder geval indrukwekkende beelden op.

Directe link naar de film

De film brengt Napoleons huwelijksperikelen en militaire carrière in kaart, van zijn grote overwinningen tot zijn uiteindelijke ondergang. Joaquin Phoenix speelt de rol van Napoleon Bonaparte en Vanessa Kirby kruipt in de rol van zijn vrouw Josephine. De film kreeg gemengde kritieken: sommigen vonden het teveel een geforceerde liefdesfilm, terwijl anderen vonden dat het plot iets te snel werd afgewerkt. Voor die laatste groep mensen: regisseur Ridley Scott heeft gezegd dat hij bezig is met een uitgebreidere versie van de film van 4 uur, die ook via Apple TV+ te streamen zal zijn. Dit is nog niet bevestigd. Wat je nu kunt kijken is de bioscoopversie van 2,5 uur.

Het komt de afgelopen tijd wel vaker voor dat big budget-films van Apple aanvankelijk alleen in de bioscoop te zien zijn. In het geval van Napoleon leverde de film wereldwijd ongeveer 220 miljoen dollar op. Daar staat tegenover dat de kosten om de film te produceren ongeveer 200 miljoen dollar waren, dus Apple maakt een kleine winst. Ook kon je de film de afgelopen weken huren.

Zo kun je Napoleon kijken

Er zijn twee manieren om de film Napoleon te kijken:

Je kunt Apple TV+ 7 dagen gratis proberen als je nog niet eerder een account hebt gehad. Daarna betaal je €9,99 per maand en dat is minder dan de kosten om de film te huren via iTunes of Pathé Thuis. Apple TV+ is te bekijken via de Apple TV-app op verschillende platformen, waaronder iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K, Amazon Fire Stick, PlayStation, Xbox en smart tv-modellen. En sinds deze week is Apple TV+ ook op de Ziggo Mediabox te vinden!

Geen zin in Napoleon? We hebben elke zaterdagochtend een overzicht van de beste nieuwe films, series en documentaires op de verschillende streamingdiensten in onze rubriek Weekend kijktips. Bij Apple TV+ is vanaf vandaag ook de nieuwe comedyserie The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin te zien.