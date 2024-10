Dierendag! Met deze dierenapps hou je de kinderen wel even bezig

My Tamagotchi Forever

Wil je je kinderen uitleggen hoe leuk een Tamagotchi was? Er is maar één manier om het zelf te ervaren en dat is door het zelf te spelen. In My Tamagotchi Forever van Bandai Namco speel je het spel dat in de jaren negentig op ieder schoolplein razend populair was. Deze remake bevat opnieuw een virtueel vriendje. Je voedt het, wast het en zorgt dat het opgroeit van een baby tot peuter en tiener. Het is de bedoeling dat het ventje evolueert tot een Gozarutchi, een ninja-achtig figuurtje. De evolutie van peuter naar tiener duurt pakweg 36 uur. Daarbij zijn er verschillende minigames in Tama Town die je kunt spelen met je vriendje en speel je dagelijkse minigames. De game zit vol advertenties en microtransacties, dus minder geschikt voor echt jonge kinderen.

Een Tamagotchi is natuurlijk geen echt huisdier, maar kinderen kunnen wel een beetje oefenen hoe het is om voor een (virtueel) wezen te zorgen.