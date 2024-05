Of de naam net zo zal aanslaan als Ommetje, is nog even de vraag. Feit is wel dat de makers van de Ommetje app nu een leuke nieuwe app hebben uitgebracht, die je gaat helpen vaker de fiets te pakken voor woon-werkverkeer, korte ritjes in de buurt en eindeloze fietstochten door heel Nederland.

De ‘nieuwe’ app is ontstaan in samenwerking met de Fietserbond. Sterker nog: het is in feite een rebranding van de al veel langer bestaande Fietsersbond Routeplanner-app, die vanaf vandaag onder een nieuwe naam verder gaat. De vernieuwde app wordt op een toepasselijk moment uitgebracht: het is vandaag ‘Fiets naar je Werk Dag’! Nu heb je voor een ritje naar je vaste werkplek waarschijnlijk geen navigatie nodig, maar als je steeds dezelfde route aflegt kan het een goed idee zijn om eens te kijken of er ook alternatieve routes zijn. Dat maakt je fietstocht gevarieerder en avontuurlijker. Ook in het weekend kan het leuk zijn om de auto te laten staan en de fiets te pakken voor een Toertje.

Toertje-app met fietsvrienden

Ommetje is een app waarmee je de gewoonte aanleert om dagelijks een ommetje te maken. Dat is niet alleen goed voor je fysieke fitheid, maar ook voor je hersengezondheid. De makers werkten daarvoor samen met hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder. Bij Toertje ziet de samenwerking er anders uit: naast CanvasHeroes en de Fietsersbond doet ook BAM Infra Nederland mee, onderdeel van het grootste Nederlandse bouwbedrijf. Daarnaast zijn wielrenner Thijs Zonneveld en UvA-hoogleraar Marco te Brömmelstroet (Urban Mobility Futures) ingehuurd om de Nederlanders op de fiets te krijgen. Zijn fungeren als fietsvrienden, die je na elke rit op de hoogte brengen van de statistieken, mijlpalen en punten. Je krijgt ook feitjes voorgeschoteld over het belang van veiligheid, milieu en lekker bewegen.

Dit zijn je nieuwe fietsvrienden: Marco te Brömmelstroet en Thijs Zonneveld

Het idee is dat we ook voor korte afstanden wat vaker de fiets pakken. Het blijkt namelijk dat we voor korte ritten van 5 tot 7,5 kilometer nog vaak in de auto stappen, terwijl dat ook op de fiets kan. Daarnaast is Nederland Europees kampioen ‘zitten’. Met de Toertje-app ga je alsnog zitten, maar dan wel op een fietszadel.

Toertje is te gebruiken om je dagelijkse rit naar kantoor te variëren met andere routes, maar is er ook voor recreatieve fietsers die Nederland op de pedalen willen ontdekken. Je kunt geplande routes maken met gesproken navigatie, fietsknooppunten en een overzichtelijke kaart. De app laat je fietsroutes ontdekken, doelen stellen en clubs starten met je familie of vrienden. Haal je een mijlpaal, dan kun je die delen met vrienden.

Toertje is dus ontstaan uit de Fietsersbond Routeplanner, die 40.000 km aan fietspaden in kaart heeft gebracht dankzij de hulp van vrijwilligers en al sinds 2006 bestaat (dus voordat de iPhone er was). Aanvankelijk moest je je routes plannen via een website, later werd het een handige app die je kunt meenemen op je iPhone. Met de app kun je autoluwe routes vinden, een fietstocht plannen langs knooppunten of kijken welke routes geschikt zijn voor een ritje op je racefiets. De app is gratis te gebruiken en heeft geen in-app aankopen.

Meer fietsontwikkelingen

Het is hoe dan ook een mooie tijd voor fietsliefhebbers, want onlangs heeft Apple Kaarten fietsroutes in Nederland gekregen, zodat je ook op de snelst mogelijke manier van A naar B kunt komen. De Kaarten-app kan wel rekening houden met hoogteverschillen en andere voorkeuren, maar de Toertje-routeplanner is dankzij de dagelijkse inzet van Fietsenbond-vrijwilligers waarschijnlijk nét iets actueler. Meer fietsnavigatie-apps voor iPhone vind je in ons overzicht. Daarnaast hebben we iPhone-apps voor fietsvakanties en fietstochtjes. Zoals je al had begrepen: de Toertje-app kan allebei, zolang je maar binnen Nederland blijft.