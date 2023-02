Met tekstvervanging kun je razendsnel typen op de Mac. Je vult een bepaalde lettercombinatie in en dit wordt automatisch omgezet in een veel langere tekst. Je kunt complete tekstblokken snel invoeren, ideaal als je vaak dezelfde teksten moet typen. Met shortcuts geef je aan welke tekst je wilt invoegen.

Tekstvervanging in macOS

Tekstvervangers zijn bedoeld om niet steeds dezelfde tekst te hoeven intikken. Je persoonlijke naam- en adresgegevens kun je bijvoorbeeld in een afkorting stoppen (zoals #adres). Je voert eenmalig de complete tekst in en daarna hoef je alleen nog maar #adres in te tikken om de complete tekst op te roepen. Zo kun je het gebruik van veelgebruikte tekstfragmenten automatiseren. Je bespaart daarmee tijd. Je kunt deze apps ook gebruiken als je vaak dezelfde spelfouten maakt. Schrijf je ‘verassing’ altijd fout, dan kun je zorgen dat deze apps er ‘verrassing’ van maken. Hetzelfde geldt voor woorden waarbij je vaak een dubbele hoofdletter schrijft of andere veelgemaakte tikfouten maakt.

Je hebt geen aparte app nodig om tekstvervanging te gebruiken. Het zit standaard als functie in macOS, dus je hebt geen aparte apps nodig. Je vindt deze in de Systeeminstellingen: zoek naar ‘Tekstvervanging’ en je wordt rechtstreeks naar het scherm gebracht, waar je nieuwe afkortingen kunt invoeren. Je kunt zoveel tekstvervangingen maken als je wilt, maar hou er wel rekening mee dat de afkorting die je gebruikt uniek en weinig gebruikt is. Zo kun je wel ‘Appel’ automatisch laten omzetten naar ‘Apple’, als je techredacteur bent. Maar als je regelmatig over fruit schrijft kan het onhandig zijn, als het woordje ‘appel’ telkens wordt aangepast.

Lees meer over tekstvervanging op Mac, iPhone en iPad in onze aparte tip.

TextExpander

TextExpander is jarenlang de meest populaire optie geweest voor mensen die productiever willen typen. Na een forse prijsverhoging raakte de app wat op de achtergrond, maar als je rond de €40 per jaar ervoor over hebt kan het een oplossing zijn die je veel tijd bespaart. Net als bij tekstvervanging in macOS maak je afkortingen die worden omgezet naar langere teksten. Handig is dat je ook dynamische vervanging kunt gebruiken, bijvoorbeeld datum en tijd. Maar je kunt ook stukken programmeercode of afbeeldingen invoegen.

TextExpander bestaat uit twee vensters: links staat de bibliotheek met snippets, verdeeld over mappen. Aan de rechterkant werk je aan je snippets. De app geeft slimme suggesties op basis van je toetsaanslagen. Ook kun je werken met variabelen en je kunt de uitvoer voorzien van tekstopmaak, zoals eigen lettertypes.

TextExpander is verkrijgbaar voor iOS, macOS, Windows en ChromeOS. Als je eenmaal de app hebt geïnstalleerd en een account hebt aangemaakt, zijn de snippets op al je andere apparaten beschikbaar.

TextExpander is te downloaden via de website van de ontwikkelaar.

Typinator

Wil je niet maandelijks betalen, dan is Typinator wellicht een betere oplossing. Hier betaal je eenmalig voor. De gebruikersinterface ziet er wel iets ingewikkelder uit. Alle opties zijn beschikbaar op hetzelfde scherm, zodat je wat sneller het overzicht verliest. Voordat je kunt beginnen zul je even vertrouwd moeten raken met de app. Typinator biedt je de mogelijkheid om modifier-toetsen zoals Shift, Control, Option en Command te gebruiken, ook in afkortingen. Verder kun je datum en tijd invoegen en zijn er ingebouwde functies voor HTML en mail. In de geavanceerde instellingen kun je nog wat extra shortcuts kiezen. En aan de hand van statistieken zie je welke afkortingen je het meest gebruikt.

Ervaren gebruikers kunnen in Typinator aan de slag met regular expressions. Typinator werkt vanuit de menubalk, maar is daardoor niet minder krachtig. Je kunt bijvoorbeeld complexe regels instellen, waardoor een stuk tekst alleen wordt ‘uitgepakt’ onder bepaalde omstandigheden. Een beperking is dat Typinator alleen beschikbaar is voor macOS, niet voor andere platformen. Je betaalt eenmalig.

Typinator is te downloaden via de website van de ontwikkelaar.

TypeIt4me

TypeIt4me was de eerste tekstvervanger voor de Mac en gaat terug tot System 6, het grafische besturingssysteem voor de Mac dat in 1988 verscheen. De software is wel met z’n tijd meegegaan en heeft tegenwoordig een moderne interface. De snippets, die hier clippings heten, zijn bereikbaar via de menubalk of via het dock. De app is overzichtelijk maar biedt toch genoeg functies, zoals het invoegen van tekstfragmenten mét opmaak, afbeeldingen, datum en tijd, autocorrectie en meer. Elke clipping heeft een afkorting die je niet hoeft te onthouden, omdat ze via de app snel terug te vinden zijn. Je klikt aan wat je wilt invoegen. De software doet qua uiterlijk wel wat denken aan de vroegere Systeemvoorkeuren-app van de Mac. In vergelijking met TextExpander is dit een heel simpele app, met een duidelijk invoerveld. Je kunt gebruik maken van rijke tekstopmaak, afbeeldingen, datum, tijd, autocorrectie en meer. Complexe menu’s zijn er niet.

Ook verkrijgbaar op iOS als TypeIt4me Touch (link).

Dash

Dash is verkrijgbaar voor een eenmalig bedrag en is vooral gericht op programmeurs. Hoe vaak heb je niet een string of een variabele nodig, die je steeds opnieuw moet invoeren? Dash is speciaal bedoeld voor deze doelgroep. Door het aantal stappen bij programmeren te verminderen kun je veel sneller werken. De app bevat een flinke catalogus aan programmeertalen, die je via de zijbalk kunt raadplegen. Deze informatie is doorzoekbaar en aanpasbaar aan jouw wensen. Zo weet je meteen wat de juiste syntax is. Alles wat je ziet kan worden omgezet in een snippet door het te kopiëren en om te zetten naar een toetsenbordcommando. De snippets zijn te sorteren per programmeertaal en zijn volledig doorzoekbaar, ook op basis van context. Ze zijn ook interactief, zodat je de cursor, een datum, een tijdstip of een variabele overal waar je wilt kunt plaatsen.

Je vindt Dash op de website van de ontwikkelaar.

aText

Met aText kun je sneller teksten intypen, op een wijze die vergelijkbaar is met TextExpander. Zelf noemt aText zich trouwens een ’tekstversneller’. Met de afkortingen kun je sneller typen dan je gewend bent. De snippets zijn gemakkelijk aan te maken en vervolgens te gebruiken. Er staan al allerlei voorbeelden in de app, zodat je meteen aan de slag kunt. Invulvelden maken duidelijk hoe je een bepaalde actie kunt gebruiken. De naam aText wekt de indruk dat het alleen met tekst werkt, maar aText kan ook werken met afbeeldingen, datums en tijdstippen en is ook geschikt voor automatisch corrigeren van veelgemaakte typefouten. Het draait vooral om tijd besparen.

Je kunt aText downloaden via de website van de ontwikkelaar.

Keyboard Maestro

Keyboard Maestro gaat een stap verder dan het invoegen van lange tekstblokken. Je kunt hier op allerlei manieren de taken op je Mac mee verstellen. Je kunt met Keyboard Maestro een macro maken, waarmee je een reeks letters kunt omzetten in een blok tekst. Maar dat is nog maar het begin. Je kunt alles aanpassen, tot op het karakter. Met zogenaamde text tokens kun je macro’s veel krachtiger maken, door bijvoorbeeld velden toe te voegen voor berekeningen, datums, IP-adressen en de cursorpositie. Je kunt ook instellen hoe de macro werkt in een specifieke app, of zorgen dat bepaalde snippets na verloop van tijd vervallen.

Keyboard Maestro is te vinden op de website van de ontwikkelaar.

Alfred

Als je deze multifunctionele, superhandige app toch al geïnstalleerd hebt kun je ‘m net zo goed gebruiken voor tekstvervanging. Dat zit er namelijk ook in. Alfred is in feite een Spotlight-alternatief, om snel dingen op je Mac te kunnen zoeken en bepaalde taken te automatiseren. Je kunt er ook snippets mee uitpakken. Voorwaarde is wel dat je het Alfred Powerpack hebt, dat een paar tientjes kost.

Meer tekstvervangers voor de Mac

Er is nog meer keuze als je een tekstvervanger zoekt. Probeer deze eens!

Rocket Typist : Als je een simpele oplossing zoekt, is Rocket Typist het antwoord. Te vinden in SetApp of los te koop.

: Als je een simpele oplossing zoekt, is Rocket Typist het antwoord. Te vinden in SetApp of los te koop. Espanso : Verkrijgbaar voor Mac, Windows en Linux. Met custsom snippets en geavanceerde functies kun je alle kanten op. En het is nog gratis ook!

: Verkrijgbaar voor Mac, Windows en Linux. Met custsom snippets en geavanceerde functies kun je alle kanten op. En het is nog gratis ook! PhraseExpress for Mac: Een wat simpeler oplossing, die makkelijk in gebruik is. Met een paar speciale functies voor de medische wereld.

Text Blaze : Eenvoudige app voor het gebruik van templates (sjablonen), die onbeperkt aan te passen zijn. Wordt geleverd met meerdere tools.

: Eenvoudige app voor het gebruik van templates (sjablonen), die onbeperkt aan te passen zijn. Wordt geleverd met meerdere tools. Keysmith: Legt je acties op de Mac vast en kan ze vervolgens herhalen.

Magical: Een productiviteitsapp waarmee je repetitieve taken kunt vereenvoudigen en zodoende tijd bespaart.