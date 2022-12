Apple-tegoedbon geven

Apple-cadeaukaarten kun je op allerlei plekken kopen, zowel online als in fysieke winkels. Sinds de zomer van 2022 kun je een Apple-cadeaukaart gebruiken voor zowel apps en games en andere online diensten als producten en accessoires in de Apple Store. Wil je Apple-tegoed (voorheen iTunes-tegoed) cadeau geven, dan kan dat ook digitaal, met de tips uit dit artikel. De ontvanger kan het tegoed besteden aan allerlei content, zowel hard- als software.

Apple-tegoed cadeau geven: een leuk cadeau?

Het is misschien niet het meest originele geschenk, maar Apple-tegoed (voorheen App Store- en iTunes-tegoed) kan een handig last minute-cadeau zijn als je echt geen idee hebt wat je voor iemand moet kopen. Je kunt ook specifieke films en muziek cadeau doen of een boek, app of game, maar heb je geen idee wat de andere persoon leuk vindt, dan kan de ontvanger zelf kiezen.

De ontvanger kan het Apple-tegoed aan allerlei zaken besteden:

App Store (apps, abonnementen en in-app aankopen)

iTunes (muziek en films)

Apple Boeken (ebooks en audioboeken)

iCloud+

Apple One

Apple Music

Apple Arcade

Apple TV+

Apple Store (producten en accessoires)

Bekijk ook Apple-cadeaukaart of App Store- en iTunes-kaart inwisselen op de iPhone, iPad en Mac Je hebt een Apple-cadeaukaart of App Store- en iTunes-kaart gekregen en nu wil je het tegoed inwisselen. In deze tip lees je hoe je zo'n Apple-kaart inwisselt op de iPhone, iPad en Mac en hoe het zit met cadeaubonnen van de Apple Store en Apple Premium Retailers.

Apple Gift Card of App Store- en iTunes-kaarten in de winkel halen

Apple-cadeaukaarten vind je vrijwel overal, in de rekken bij de kassa van winkels als supermarkten en de Primera. Voorheen kon je de oudere App Store- en iTunes-kaarten met korting krijgen, maar dat is sinds de invoering van de algemene Apple Gift Card niet meer voorgekomen.

Je kan zelf bepalen hoeveel tegoed je op de kaart zet en je hebt de keuze uit meerdere designs. Bij een fysieke cadeaukaart wordt ook een sticker van het Apple-logo geleverd. Naast algemene winkels, kun je uiteraard ook terecht bij de Apple Stores.

Apple-tegoed online kopen

Wil je niet de deur uit, of zijn alle winkels gesloten? Dan kun je heel gemakkelijk online Apple-tegoed aanschaffen via aanbieders als Startselect. Er zijn vaste bedragen van €15,-, €25,-, €50,- en €100,-, maar je kan ook een variabele kaart kiezen voor een bedrag tussen €10,- en €250,-.

Apple- en iTunes-tegoed cadeau geven vanaf de iPhone en iPad

Er is nog een andere manier om Apple-tegoed te kopen. Je gaat hiervoor naar de App Store, waar je onderstaande stappen volgt. De ontvanger krijgt vervolgens een e-mail met een code, die ingewisseld kan worden voor het tegoed van de kaart. Misschien minder leuk, maar het gaat om het gebaar.

Open de App Store en tik rechtsboven op je profielfoto. Kies Verstuur cadeaubon per e-mail. Vul het e-mailadres van de ontvanger in. Kies een bedrag: €25, €50, €100 of een ander bedrag (tussen €15,- en €250,-). Vul bij Bericht eventueel een persoonlijk tekstje in. Wil je dat het cadeau pas later wordt verstuurd, kies dan een datum. Selecteer het design voor de cadeaukaart.

De ontvanger kan de Apple-cadeaukaart inwisselen op de iPhone, iPad of Mac.

Bekijk ook Apple-cadeaukaart of App Store- en iTunes-kaart inwisselen op de iPhone, iPad en Mac Je hebt een Apple-cadeaukaart of App Store- en iTunes-kaart gekregen en nu wil je het tegoed inwisselen. In deze tip lees je hoe je zo'n Apple-kaart inwisselt op de iPhone, iPad en Mac en hoe het zit met cadeaubonnen van de Apple Store en Apple Premium Retailers.

Weet je al wat de ontvanger wil hebben, dan kun je ook een gericht cadeau geven:

Zoek je een last-minute cadeau, maar wil je liever iets anders geven dan digitale media? Kijk in onze aparte tip voor andere opties!

Bekijk ook Cadeau vergeten? 11 last-minute cadeautips waarmee je geen flater slaat Ben je iemand vergeten tijdens het inslaan van de geschenken? Geen stress: tot het laatste moment kun je zorgen dat je een digitale cadeau achter de hand hebt, die ook bij liefhebbers van Apple in de smaak valt. Wij zetten wat suggesties voor een last minute cadeau op een rij.