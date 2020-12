Zelfs als je alle rijmwoorden uit je hoofd hebt geleerd, is een beetje hulp soms niet verkeerd. Met een onmogelijk woord om op te rijmen heb je nu niet langer pech, want met deze gids helpt iCulture je op weg.

Gedichten maken met een app,

dat valt niet op voor oma Bep.

Als je op het laatste moment nog een gedicht in elkaar moet knutselen is iedere hulp welkom. Of het nu voor Sinterklaas, Valentijn, een bruiloft of een verjaardag is, er wordt door het jaar heen nogal wat gevraagd van ons vermogen om woorden op elkaar te laten rijmen. Met deze rijm-apps en -websites voor iPhone helpen we je op weg.



Rijm- en gedichtenapps voor de iPhone

Net als bij Sinterklaasapps merken we dat rijm- en gedichtenapps nog maar zelden worden bijgewerkt, nadat ze zijn verschenen. Gelukkig hebben we nog en paar handige apps kunnen vinden, die nog geschikt zijn voor de meest recente iOS-versie. Zoek je een wat uitgebreider aanbod, dan kun je beter gespecialiseerde websites raadplegen. Misschien ook wel zo logisch: waarom zou je een speciale app installeren voor iets wat je maar eens per jaar nodig hebt? Ben je liedjesschrijver van smartlappen, dan heb je de rijm- en gedichtenapps misschien wat vaker nodig. In zo’n geval zou de NL Woordvinder van pas komen.

Rijmwoordenboek

Eén van de betere apps is de app Rijmwoordenboek. Deze app werkt op basis van rijmklank, waardoor je makkelijk een passend rijmwoord kan opzoeken. Je gebruikt de zoekbalk om te zoeken naar woorden die op het door jou ingevulde woord rijmen. Je vult bijvoorbeeld de naam van een vriend of vriendin in en er worden meteen suggesties voor rijmwoorden gegeven. De app is vrij simpel van opzet, maar dat geeft niks.

NL Woordvinder Nederlands

De NL Woordvinder-app kun je gebruiken om kruiswoordpuzzels en potjes Wordfeud op te lossen, maar is ook een handig hulpmiddel voor gedichten. Het ontwerp van de app zelf is wat simpel, maar daardoor niet minder functioneel. Zorg er alleen even voor dat je in de bovenste balk de knop met Rijm aangetikt om de juiste rijmwoorden te zien. De app is ook voor Mac gemaakt.

Gedichtenwebsites om te rijmen

Naast bovenstaande rijm apps zijn er ook tal van gedichtenwebsites te vinden op internet. Deze kun je natuurlijk ook gewoon op je iPhone, iPad of Mac gebruiken.

Van Dale Rijmwoordenboek – Met het gratis online Van Dale Rijmwoordenboek wordt het maken van een sinterklaasgedicht een fluitje van een cent. Het woordenboek bevat maar liefst een miljoen Nederlandse woorden, waaronder eigennamen en uitdrukkingen. De rijmwoorden kunnen worden gezocht op basis van klank, dus ‘cadeau’ rijmt op domino en onemanshow. Je zou er zelf misschien niet zo snel opkomen, maar ‘jaar’ rijmt op brancard en peignoir. De woorden zijn gebaseerd op de Dikke Van Dale Online. Met voorbeeldzinnen helpt de website je op weg. In bovenstaande video zie je een toelichting.

