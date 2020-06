Training Today is een nieuwe Apple Watch-app, waarmee je kunt kijken of je mentaal klaar bent voor een volgende zware training, of dat je het beter rustig aan kunt doen.

Apple probeert de Apple Watch al jaren te positioneren als een sporthorloge. Eerst was er de Apple Watch Sport, toen kwam de Nike+ Apple Watch en vervolgens kwamen er nog wat meer sportfuncties bij. Vergeleken met andere sporthorloges heb je vrij veel workouts om uit te kiezen, maar toch ontbreekt er iets: advies. Je krijgt geen suggesties voor workouts, er zijn geen sportschema’s en je krijgt ook geen advies wat jij het beste kunt doen. Training Today probeert één puzzelstukje op te vullen met advies of je klaar bent voor een zware training.



De Apple Watch kan op basis van je hartslagdata meten hoe gestresst je bent. Hiervoor is de HRV-functie aanwezig, waarmee wordt gekeken hoe je hartritmevariabiliteit is in de loop van de tijd. Hoe beter jouw hartslag zich kan aanpassen aan wisselende omstandigheden, hoe beter het is.

De werkelijkheid is iets complexer dan dit en er zijn ook genoeg experts die vinden dat HRV niet het volledige plaatje geeft. Maar het is beter dan niets.

We bespraken Training Today eerder al in onze rubriek App Gemist, maar de app is interessant genoeg om er na een aantal dagen testen eens een wat betere blik op te werpen, in de vorm van een review.

Topsporters hebben vaak een coach, die bepaalt of je weer genoeg hersteld bent om een zware training te gaan doen. Als amateursporter ben je op jezelf aangewezen. Je kunt op je gevoel afgaan: heb je zin om een flink stuk te hardlopen, of juist niet? Een beetje extra hulp is dan mooi meegenomen.

Training Today gebruikt je hartslagvariabiliteit en een zelf ontwikkeld algoritme om de Readiness To Train (RTT) score te berekenen op een schaal van 0 tot 10. De app toont deze score en een geschreven aanbeveling, bijvoorbeeld ‘You are ready for peak performance’. Dit wordt ondersteund met kleuren: groen is goed, rood duidt erop dat je rustig aan moet doen.

Op de iPhone kun je deze score ook bekijken, maar de meeste info krijg je in de Apple Watch-app te zien. Door aan de Digital Crown te draaien krijg je te zien wat je eerdere metingen waren. Zo kun je hieronder zien dat ik op zondag om 9:00 uur helemaal klaar was om te gaan sporten, maar op maandagavond als een dweil op de bank lag (dat klopte ook). De app voorkomt overtraining, wat tot blessures zou kunnen leiden. Ook krijg je advies wanneer het beste moment is om te gaan trainen.

Helaas kijkt de app niet vooruit. Het zou nog mooier zijn als de app na verloop van tijd constateert dat ‘s ochtends de beste tijd voor mij is om te trainen. Dan kun je ook wat meer vooruit plannen: voel je je niet helemaal top maar weet je dat je beste moment over een paar uur is, dan kun je je dagschema misschien omgooien om op een later moment te gaan sporten. Nu moet ik meermaals zien dat 9:00 uur ‘s ochtends het beste is om te gaan trainen, om die conclusie zelf te kunnen trekken. De app kijkt zo’n vier dagen terug.

Train Today is ontwikkeld in samenwerking met Britse triathlon-trainers en is getest met sporters van verschillend niveau. Om te zorgen dat je metingen zo nauwkeurig mogelijk zijn kun je je Apple Watch het beste ‘s nachts tijdens het slapen blijven dragen. De app kan dan ook metingen meenemen over je herstel tijdens slaap.

Instellingen van Training Today

Vind je dat de grafiek niet helemaal klopt met jouw beleving, dan kun je dit aanpassen via de instellingen. Druk extra hard op het scherm van de Apple Watch om het instellingenscherm te openen. Je hebt daarbij twee keuzes: Smoothing en Intensity. Smoothing vlakt de grafiek wat meer af, zodat je minder heftige uitschieters krijgt. Intensity zorgt ervoor dat je de metingen wat meer in de gewenste richting kunt krijgen. Zijn de aanbevelingen te laag, dan kun je de intensiteit opvoeren met een aantal punten. Omgekeerd kan ook. Hierbij heb je de keuze uit waarden tussen -10 en +10. Zou je voor +10 kiezen, dan wordt je score altijd met 10 punten verhoogd en zul je altijd de uitslag krijgen dat je in topvorm bent. Ik heb de grafiek gewoon op 0 laten staan.

Wat ik ook heb gedaan is Training Today als complicatie op mijn wijzerplaat instellen. Zo hoef je de app niet meer te openen en heb je bij elk moment dat je even wilt klokkijken de mogelijkheid om te zien hoe het met je energieniveau staat. Kan ook handig zijn voor niet-sporters en voor mensen die bijvoorbeeld door een ziekte of aandoening last hebben van lage energielevels.

Training Today is gratis in de App Store verkrijgbaar en bevatte op het moment van testen geen reclames.

Score 9 Training Today gratis Voordelen + Gratis app, geen reclame

Duidelijke info op je Apple Watch

App toont ook eerdere metingen

Dergelijke functie was op de Apple Watch nog niet aanwezig

Ook als complicatie instelbaar Nadelen – App kan geen aanbevelingen of voorspellingen voor de toekomst doen

Conclusie Training Today review

Training Today is een mooi voorbeeld van een niche-app waar je niet meer zonder kan. Deze app vervult net die ene behoefte: de vraag of het wel zin heeft om zwaar te gaan sporten, of dat je beter rustig aan kan doen om aan je herstel te werken. Dat de app ook nog gratis en zonder reclame is, is reden temeer om meteen te installeren. Niet alleen voor sporters maar ook voor mensen die – om wat voor reden dan ook – last hebben van wisselende energieniveau’s. Zo zei je in een oogopslag hoe het zit met je ‘Readiness To Train’.